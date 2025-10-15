Un val de frig vine peste România. Șefa ANM anunță unde vor fi temperaturi sub 0 grade Celsius

Publicat la 17:29 15 Oct 2025

ANM a anunțat o scădere a temperaturilor / Sursă foto: Getty Images

Valul de aer polar care a acoperit România va aduce temperaturi și sub pragul înghețului. Directorul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu, a explicat, miercuri, la Antena 3CNN cât de frig va fi în următoarele zile și unde se vor înregistra cele mai scăzute temperaturi.

Șefa ANM avertizează că în depresiunile din estul Transilvaniei se vor înregistra chiar și temperaturi de -3 sau -4 grade.

De asemenea, în București, vremea se va încălzi de la sfârșitul săptămânii.

„O vreme mai rece pentru mijlocul lunii octombrie. Contăm pe valori la scara întregii țări, la nivelul maximelor între 11 până la 17 grade Celsius.

Minimele vor fi și ele coborâte. Vorbim de valori între 0 până la 10 grade. Valori negative pe minus 3-4 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, acolo unde se va forma și brumă.

În Capitală, de asemenea, o vreme mai rece, o maximă de 11-13 grade, iar minimele pe parcursul următoarelor nopți și dimineți, vor fi cuprinse între 5 până la 6 grade.

De vineri, la finalul de săptămână, temperaturile vor fi în creștere, astfel încât maximele vor fi din nou între 13 până la 21 de grade”, a declarat Elena Mateescu, la Antena 3CNN.