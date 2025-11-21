Urmează cea mai rece iarnă din ultimii ani. Vortexul polar va lovi în cascadă: Care sunt regiunile vizate de prognoza severă

2 minute de citit Publicat la 09:33 21 Noi 2025 Modificat la 14:51 21 Noi 2025

Fenomenul care dă peste cap prognozele se numește încălzire stratosferică bruscă și perturbă vortexul polar. FOTO: Hepta

În această iarnă, temperaturi mult sub medie se vor înregistra în mai multe state europene, în părți întinse din SUA și Canada, dar și în regiunile de nord ale Asiei, din cauza perturbării vortexului polar.

Anumite zone ale Statelor Unite vor fi afectate de o iarnă cu fenomene extreme din cauza unui eveniment meteorologic care se desfășoară la câțiva kilometri deasupra Polului Nord.

Se numește încălzire stratosferică bruscă și perturbă vortexul polar. Se întâmplă, în medie, o dată la două iarni. În ciuda numelui, este puțin probabil să existe o încălzire bruscă, scrie The Washington Post.

De asemenea, prognoza pentru decembrie în Europa arată temperaturi mai scăzute decât de obicei într-o mare parte a regiunilor vestice și centrale, inclusiv în România. Acest lucru este explicat prin zona de înaltă presiune de deasupra nordului, care creează un flux inversat (Codler) venind dinspre nord-est, potrivit Severe Weather.

Prognoza de ninsoare arată, de asemenea, promițătoare, cu straturi importante de zăpadă care se extind pe continent. Aceasta este o indicație a unui model de presiune/temperatură favorabil, care oferă suficient aer rece pentru a permite precipitații sub formă de zăpadă, potrivit meteorologilor.

O încălzire rapidă și o slăbire a vânturilor din stratosferă pot perturba vortexul polar, un inel de aer rece care se află de obicei deasupra Polului Nord.

Vortexul polar va duce la revărsarea aerului arctic

Impactul se resimte în cascadă prin atmosferă, provocând uneori revărsarea de aer foarte rece spre sud, către zone mai populate, pe măsură ce vortexul polar se deplasează sau se alungește.

Acest proces poate dura săptămâni, dar prognozele pe termen lung favorizează temperaturi sub medie. Prognoza actuală indică faptul că nordul SUA și sudul Canadei vor fi cele mai afectate de acest episod.

Evenimentele bruște de încălzire stratosferică în noiembrie sunt mai puțin frecvente, având loc doar unul din anii 1950 - iar cel prezis în noiembrie anul acesta ar putea deveni cel mai devreme înregistrat vreodată.

Aceste fenomene meteo apar de obicei în ianuarie și februarie și nu în noiembrie sau decembrie. Acest lucru se datorează faptului că vortexul polar este încă în stadiile sale de formare la sfârșitul toamnei și începutul iernii, ceea ce îl face mai puțin susceptibil la evenimente de încălzire.

O încălzire stratosferică bruscă majoră trebuie să includă o creștere rapidă a temperaturilor stratosferice și o decelerare bruscă a vânturilor. Un eveniment minor de încălzire necesită doar o creștere rapidă a temperaturilor. Acești factori pot perturba vortexul polar, cu efecte de flux asupra modelelor meteorologice din zonele mai joase din atmosferă.

„Motivul pentru care acordăm atenție evenimentelor bruște de încălzire stratosferică nu este doar pentru că impactul vremii poate fi ocazional sever, ci și pentru că schimbările vânturilor stratosferice pot duce la schimbări persistente ale vremii timp de mai multe săptămâni, oferindu-ne mai mult timp pentru a ne pregăti”, a declarat Amy Butler, cercetător științific la Laboratorul de Științe Chimice al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice.

Se preconizează că încălzirea stratosferică va atinge intensitatea maximă la sfârșitul lunii noiembrie, când temperaturile din acel strat al atmosferei cresc cu 40 până la 50 de grade peste medie, iar vânturile încetinesc.

Probabil legată de acest fenomen, se prognozează o presiune înaltă puternică deasupra Cercului Arctic, deplasând treptat aerul tipic rece al acelei zone spre sud, în Canada și SUA.