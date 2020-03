Activați toate fabricile de textile din România pentru măști și combinezoane!

"Am întrerupt temporar activitatea de producţie în fabricile noastre, ca urmare a numărului crescut de cazuri de infectare cu COVID-19 confirmate la nivelul judeţului Vrancea. Am luat această decizie pentru a ne proteja angajaţii, dar unii dintre aceştia s-au oferit voluntar pentru a lucra halate pentru spital. Vineri am avut o sută de angajaţi care au venit la muncă şi am lucrat 1.500 de halate pe care le-am donat la UPU Focşani. Continuăm această activitate de voluntariat şi în zilele care vor urma şi vom dona halate la instituţii medicale până la momentul în care nu va mai fi nevoie sau până când oamenii vor veni la muncă", a declarat, pentru Agerpres, proprietarul firmei de confecţii, Doru Simiz.

Potrivit acestuia, halatele de protecţie au fost realizate în colaborare cu spitalul, dintr-un material care a permis sterilizarea şi poate asigura o protecţie adecvată personalului medical.

Proprietarul firmei spune că nu a luat în calcul posibilitatea producerii la scară largă a echipamentelor de protecţie, chiar dacă, înainte de a-şi închide porţile, în fabrică s-au lucrat şi măşti, notează radu-tudor.ro.

“Nu luăm în calcul să producem pe viitor echipamente de protecţie. Am mai făcut şi nişte măşti. Unele le-am scos la vânzare, dar nu vorbim de măşti sterile, care să respecte regulile medicale. Le-am oferit cetăţenilor sau companiilor care ne-au solicitat pentru că doresc să-şi protejeze cât de cât angajaţii”, a spus Simiz.

Firma condusă de acesta şi familia sa deţine trei fabrici de confecţii, două în Vrancea şi una la Tecuci, cu peste 900 de angajaţi, care vor intra în perioada următoare în şomaj tehnic. Producătorul de textile este unul dintre cei mai mari exportatori din judeţul Vrancea şi a avut de-a lungul anilor contracte cu Marea Britanie, Italia, Franţa sau Spania, lucrând pentru nume celebre din industria modei.

PS : Citind aceasta stire, am si o bucurie si o tristete. Bucurie ca oamenii muncesc voluntar pentru spitale. Tristete pentru statul nu a dat pana acum bani, facilitati si comenzi pentru cele peste 100 de fabrici de textile din Romania sa inceapa de luni productia masiva de masti si combinezoane. Statul, ca de obicei, se misca greoi in plan economic si nu intuieste nevoile de acest gen in situatie de criza. Dar si proprietarii de fabrici de textile ar trebui sa inceapa din fonduri proprii productia. De masti si combinezoane va fi nevoie cel putin un an acum incolo. De ordinul milioanelor pe luna ! Nu va pierde nimeni bani!

Continuarea pe radu-tudor.ro.