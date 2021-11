Dacă în iarnă apare o criză europeană a gazelor, România nu are rezerve pentru a preveni o avarie naţională

Prima: multe ministere, printre care cel al Muncii şi cel al Sănătăţii, nu au bani în cont pentru plata pensiilor şi salariilor pe luna decembrie. O rectificare urgentă trebuie făcută într-o şedinţă de guvern chiar vineri dimineaţa, altfel pot exista întârzieri majore la plata acestor drepturi la începutul lunii decembrie, scrie Radu Tudor, pe blog.

A doua: România are un uriaş deficit de gaze pe stoc faţă de anul trecut. În depozitele ţării sunt cu aproape 500 de milioane de metri cubi de gaz natural mai puţini decât în noiembrie 2020.

Situaţia este raportată zilnic ministrului Energiei care spune inconştient că nu vor fi probleme la iarnă. Consumul zilnic estimat în această perioadă este de 42-43 milioane de metri cubi.

Dacă în această iarnă apare din nou o criză europeană a gazelor prin şantajul Rusiei (Gazprom), România este complet descoperită şi nu are suficiente rezerve pentru a preveni o avarie naţională majoră.

Acestea sunt doar două din problemele grave ale României lăsate nerezolvate până în pragul lunii decembrie de guvernul condus de Florin Cîţu.

La acestea se adaugă şi cea mai mare datorie guvernamentală din istorie – peste 110 miliarde de euro. Peste opt miliarde de euro au fost împrumutate doar în primele 10 luni ale acestui an.

După doi ani de guvernare Orban & Cîţu, avem zero şantiere de autostradă finalizate, zero spitale noi începute sau construite cu fonduri naţionale sau europene, zero căi ferate modernizate, TAROM în stare de faliment nedeclarat şi multe companii de stat pe pierdere, unde reprezentanţii AGA şi CA încasează sume uriaşe.



