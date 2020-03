Radu Tudor: Rețineti aceste cifre și încercați să nu vă panicați!

Dintre acestea, doar jumatate, 1361 au ventilatoare pulmonare

90% din aceste paturi sunt ocupate non stop cu afectiuni grave : infarct, avc, etc

Secretarul de stat in Ministerul Sanatatii Nelu Tataru a declarat ca in perioada urmatoare, ne putem astepta ca peste 100.000 de romani sa fie infectati

Pana acum, 5 romani au murit pe teritoriul Romaniei si avem 576 de infectati, in crestere cu peste 100 de cazuri pe zi

In lunile care urmeaza, avem nevoie ca de aer de 1000 de noi paturi de terapie intensiva si de 1000 de ventilatoare. Asta in cazul in care situatia nu devine si mai grava. Plus 10 milioane de masti si 1 milion de combinezoane, doar pentru personalul medical.

In toate cele 40 de judete ale Romaniei, spitalele judetene apartin de Consiliile Judetene. In ultimii 7 ani, ZERO paturi de terapie intensiva si ZERO ventilatoare au fost suplimentate in spitalele judetene

Spitalele de boli infectioase apartin, printr-o ciudata decizie de acum multi ani, de primarii. Desi epidemiile si pandemiile sunt cazuri de securitate nationala. ZERO paturi au fost suplimentate in ultimii ani in spitalele de boli infectioase.

