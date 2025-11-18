Adrian Ţuţuianu a primit aviz favorabil pentru funcția de președinte al Autorităţii Electorale Permanente

1 minut de citit Publicat la 10:51 18 Noi 2025 Modificat la 10:51 18 Noi 2025

Adrian Ţuţuianu a fost singurul candidat pentru această funcţie / sursă foto: Facebook

Comisiile juridice l-au avizat favorabil, marţi, pe Adrian Ţuţuianu, propus de PSD, pentru funcţia de preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP), potrivit Agerpres.

Adrian Ţuţuianu a fost singurul candidat pentru această funcţie.

Ţuţuianu a prezentat priorităţile sale la conducerea instituţiei, menţionând că este nevoie de o nouă lege de organizare şi funcţionare a Autorităţii Electorale Permanente şi de modificarea şi completarea legii 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, pentru „întărirea capacităţii de control a finanţării partidelor politice, inclusiv în mediul online şi în afara campaniilor electorale”.

El a menţionat că este preocupat de redactarea unui Cod electoral care să conţină o parte generală şi o parte specială, care să reglementeze aspectele particulare pentru fiecare dintre categoriile de alegeri.

„Avem pentru fiecare scrutin reguli diferite, termene diferite, ceea ce generează dificultăţi în aplicarea legislaţiei”, a explicat Ţuţuianu.

El a mai spus că este preocupat de „controlul şi monitorizarea Registrului Electoral”.

„Cred că trebuie ca acest registru să fie adus la zi şi să constituie o bază corectă de analiză şi de stabilire, de exemplu, a numărului de mandate de deputaţi, senatori, consilieri locali şi consilieri judeţeni. Este nevoie de un regulament nou de organizare şi funcţionare al AEP, ca urmare a noilor atribuţii ale instituţiei, dar şi pentru că regulamentul existent astăzi cred că are deficienţe majore. Mi-am propus, de asemenea, să implic Autoritatea Electorală Permanentă în acţiuni de educaţie democratică şi de cunoaştere a sistemului electoral”, a mai afirmat Ţuţuianu.

El a adăugat că priorităţile pe termen scurt sunt: proiectul de buget al AEP pentru 2026, proiectarea şi realizarea investiţiilor AEP pe baza bugetului aprobat, în special în sistemele informatice, pregătirea raportului anual privind activitatea Autorităţii, precum şi o analiză a provocărilor electorale din anii 2024-2025 şi "stabilirea mijloacelor de remediere legislativă".

Raportul comisiilor juridice cu avizul favorabil pentru Adrian Ţuţuianu pentru funcţia de preşedinte AEP urmează să fie validat de plenul reunit al Parlamentului de marţi, în şedinţa de la ora 13:00.