Cătălin Drulă, înainte de exit poll: „Mergem înainte cu acest oraș, indiferent de ce s-ar întâmpla”

Cătălin Drulă este candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei. Foto: Agerpres Foto

Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat duminică seara, la Antena 3 CNN, că prezența mică la vot este influențată de neîncrederea pe care o au acum românii în ceea ce privește clasa politică și susține că alegerile trebuiau să fie organizate „la timpul lor”. „Deja trebuia să avem un primar care acum să depună raportul de mandat de 100 de zile”, a mai adăugat acesta.

„Voluntarii sunt mobilizați. Oamenii au nevoie de a rezista și sper să fie cât mai eficient procesul de numărare. De data asta sunt doi delegați din partea fiecărui partid, deci ar trebui să fie totul în regulă. Erau mobilizați, determinați. Eu le mulțumesc din suflet pentru că foarte mulți din colegii noștri fac această activitate voluntară.”

Acesta a vorbit și despre prezența scăzută la vot, comparativ cu anul 2024.

„Este, din păcate, o prezență scăzută. Știți ce se întâmplă? Dacă aveam alegerile la timpul lor, că ele trebuiau să fie pe 26 august, trebuia să avem un primar care acum să depună raportul de mandat de 100 de zile, probabil că am fi avut și o prezență mai mare. Este decembrie, e vremea așa cum este. Este și destul de multă dezamăgire de politică în România și cred că astea sunt niște semne de întrebare pe care ar trebui să ni le punem cu toții, pentru că o prezență mare este o validare, că democrația noastră e pe calea cea bună.

Au fost prea multe discuții în jurul organizării acestor alegeri și mulți oameni s-au simțit excluși sau descurajați de discuțiile de luni de zile, dacă le facem, dacă nu facem, dacă le facem în toamnă, dar le facem în primăvară, care, am spus la momentul respectiv, este contraproductive”, a mai declarat Cătălin Drulă.

Întrebat dacă alegerea acestui weekend - care include și sărbătoarea de Sfântul Nicolae - ar putea influența prezența la urne, Cătălin Drulă a răspuns că:

„Nu pot să fac acum analize sociologice.

Cred că este, adică cred că tinde să fie mai mică prezența în această perioadă a anului și ne arată alegerile recente. Este și multă îngrijorare în societate. Oamenii sunt apăsați de griji. Ceea ce am văzut în aceste luni pe stradă destul de mult pesimism și oameni care încep să își piardă încrederea în soluțiile pe care le poate da politica.

„Dar asta e frumusețea democrației. Acum facem urnele, numărăm voturile și mergem înainte cu acest oraș, în orice situație, indiferent de ce s-ar întâmpla”, a mai adăugat acesta.

De asemenea, întrebat dacă o să se schimbe lucrurile în interiorul Coaliției după rezultatele alegerilor locale, Drulă a răspuns că această temă este ultima dintre preocupările acestuia.

„Eu sunt cu asfalt, termoficare, buget, urbanism. Coaliția, în acest moment, e ultima din preocupările mele. Vorbim de mai incolo.”