Ciprian Ciucu: ”Lupta este strânsă, suntem optimiști”. ”Cei care sunt în secții să numere cu atenție”

Ciprian Ciucu a mai spus că prezența la vot s-a îmbunătățit. Sursă foto: Hepta

Atmosfera de la sediul PNL este una relaxată, la mai puțin de două ore de închiderea urnelor pentru alegerile pentru funcția de primar general al Capitalei. Candidatul Ciprian Ciucu a declarat pentru Antena 3 CNN că este optimist, dar și realist. El a făcut un apel pentru bucureșteni să voteze:

“Încă se mai votează. Îi invit în continuare pe oameni la vot. Este important ca fiecare dintre bucureșteni să își exprime votul în această seară. Avem aici o ședință de campanie”.

Ciprian Ciucu a precizat că a descoperit încabina de vot potențiale probleme care ar putea apărea la numărarea buletinelor, când se încheie procesul electoral: “Sunt anumite probleme. De exemplu, pe buletinul de vot, cei care mă votează pe mine pot să impregneze cu cerneazlă hârtia, să apară pe partea cealaltă și este o altă candidată și rugămintea mea ar fi către cei care sunt în secții să se uite foarte atent pentru cine a fost acordat acel vot, buletin cu buletin”.

Ciprian Ciucu a mai spus că prezența la vot s-a îmbunătățit. “Am văzut că este undeva la 91% din cât era în 2024. Le mulțumesc celor care au ieșit la vot! Am văzut că Setorul 6 a ieșit la vot. Le mulțumesc tuturor, din toate sectoarele și este important să vină și să exprime opțiunea. Primarul care va fi ales va avea nevoie de legitimitate. Cu cât votează mai multă lumea, cu atât acel primar va fi mai legitim și va avea autoritate ca să își poată promova proiectele”.

Vlad Gheorghe: "Suntem optimiști moderat"

La sediul PNL, a fost prezent și Vlad Gheorghe, care s-a retras din cursa electorală în favoarea lui Ciprian Ciucu: “Suntem optimiști moderat. În continuare se votează. Este foarte important ca oamenii să meargă la vot și să își exercite dreptul. Cu cât suntem mai mulți care votăm primarul, cu atât va fi mai legitim, cu atât extremismul scade. Vreau să spun că e nevoie în continuare de un vot calculat al bucureștenilor pentru că viitorul nostru se decide astăzi, dar și viitorul țării. De mesajul pe care îl dau bucureștenii astăzi depinde și Guvernul, mult mai mult decât bugetul Capitalei”.

Ciprian Ciucu a mai spus că este prea devreme să se spună cum va influența aceste alegeri soarta Guvernului Bolojan:

“Cred că această coaliție trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan. Sunt multe reforme promise populației care încă nu s-au făcut și Guvernul este dator să le facă. Lupta este strânsă, suntem optimiști, dar lupta este încă strânsă. Este important ca lumea să vină la vot să consolideze votul pe care oamenii îl dau”.

Ciprian Ciucu a făcut un apel către membrii secțiilor de votare: “Singura problemă pe care am depistat-o eu când am pus ștampila a fost că pe verso, se poate impregna pe o altă căsuță, la o altă candidată se poate impregna cerneala. Îi rog pe oamneii care stau în secții să fie foarte atenți și să numere vot cu vot. Inclusiv voturile pentru candidații care s-au retras din cursă dar au rămas pe buletinele de vot trebuie și ele să fie cuantificate, numărate pentru ca votul să se închidă bine în cheie”.