Ciprian Ciucu spune că îl va suna astăzi pe Cătălin Drulă: „Vreau să văd cum se simte, care e starea lui de spirit”

Ciprian Ciucu(stânga) și Cătălin Drulă(dreapta) sunt candidații PNL, respectiv USR, pentru Primăria Capitalei. Foto: colaj fotografii Agerpres

Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, a declarat marți, la Antena 3 CNN, că îl va suna pe Cătălin Drulă în această seară ca să găsească împreună „o soluție” pentru București.

„Nu am această mândrie, să mă arăt rănit în orgoliul propriu. Înțeleg că este o campanie electorală, oamenii mai derapează. Pot să trec peste acea jignire, să îl sun, să îl întreb cum îi merge campania și să vedem dacă găsim o soluție, astfel încât să nu ajungă Bucureștiul pe mâna celor care nu trebuie să ajungă”, a afirmat Ciucu, la Decisiv.

Întrebat dacă îl va suna astăzi pe candidatul USR pentru PMB, acesta a răspuns: „Îl voi suna, e mai important decât propriul meu orgoliu, să vedem dacă în al doisprezecelea ceas vom găsi o soluție”.

„O să îl sun în seara aceasta”, a mai adăugat Ciucu.

Întrebat ce îi va propune lui Cătălin Drulă, Ciprian Ciucu a afirmat: „Nu știu, să văd întâi cum se simte, care e starea lui de spirit, dacă e dispus să dialogheze”.

Acesta a fost, de asemenea, întrebat, de ce ar trebui bucureștenii să îl voteze pe el și nu pe Drulă.

„Îmi vine greu să fac apel la votul util, pentru că aș vrea un vot pentru ceea ce propun pentru oraș și pentru ceea ce am făcut în trecut. Dar există acest pericol, vă imaginați ce ar însemna să intre Bucureștiul pe mâna Ancăi Alexandrescu, care nu are niciun fel de experiență la nivel de primărie, de administrație locală? Poate fi o discuție, să-i rog pe bucureșteni...”, a răspuns Ciucu. „Mesajul pe care l-a dat candidatul lor (n.r. Drulă) nu este real, sunt un om integru, care nu face compromisuri care să mă compromită și care poate să strângă majorități care să facă bine Bucureștiului”.

Vlad Gheorghe, candidatul independent, susținut de partidul DREPT, la alegerile pentru Primăria Capitalei, și-a anunțat, marți, retragerea din cursa pentru fotoliul de primar general în favoarea candidatului PNL, Ciprian Ciucu.