Marcel Ciolacu spune că Bolojan e de vină pentru prezența scăzută: “Sunt Stan-Pățitul. Am emoții până se numără voturile”

Marcel Ciolacu: “Sunt emoții până când se numără ultimul vot". FOTO: Hepta

Fostul premier Marcel Ciolacu, candidatul PSD pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău, a declarat pentru Antena 3 CNN că are emoții privind rezultatul alegerilor.

“Sunt emoții până când se numără ultimul vot. Mai ales că sunt Stan-Pățitul”, a spus premierul Marcel Ciolacu, la sediul său de campanie.

El s-a plâns de prezența scăzută și a dat vina pe măsurile de austeritate luate de premierul Ilie Bolojan:

“Așteptăm rezultatele. Campania a fost scurtă, dar în schimb eu am mers în tot județul timp de aproape două luni, cu președintele organizației, cu domnul Romeo Lungu, să văd toate realitățile și să ne facem planul imediat după voturi. Mai ales că nu vom avea buget anul acesta. Avem timp în luna ianuarie să creionăm bugetul cu toate autoritățile locale.

Prezența este mult mai scăzută. Am făcut și un apel azi de dimineață. Domnul primar Constantin Toma a făcut un apel să vină lumea la vot. Cred că lumea s-a săturat de atâtea vești triste, de atâtea alegeri, de atâtea anulări de alegeri, de atâtea interdicții de candidați, de celebrele pachete, pachetul 1, pachetul2, pachetul 3, vin accize, vin taxe, prea multe vești negative. Lumea s-a săturat de oamenii politici, de politică în general.

Marcel Ciolacu a mai spus că a decis să candideze pentru mandatul de președinte al Consiliului Județean Buzău pentru că vrea ca pe final de carieră politică să se întoarcă la Buzău: “E cel mai bun pas pe care puteam să îl fac la finalul carierei politice”, a mai declarat Marcel Ciolacu.

În Buzău se înregistreză cea mai scăzută prezență la urne dintre județele unde s-au organizat alegeri locale parțiale. Mai exact doar 23,97 % de buzoieni cu drept de vot și-au exervitat dreptul electoral, la ora 20:30.

Trebuie precizat faptul că și prezența la vot pentru alegerea primarului general al Capitalei a fost una mai scăzută, comparativ cu datele din 2024.

Sociologul Vladimir Ionaș, a declarat la Antena 3 CNN, că dacă se va menține această prezență, clasamentul nu se va schimba prea mult până la ora 21:00. “Cu toate acestea, rămâne o cursă deschisă, iar orice vot contează”, spune acesta.