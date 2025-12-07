Scandal la alegerile de la Buzău, la care candidează Ciolacu: Un membru AUR e acuzat că a lovit cu mașina un jurnalist

Înainte, șoferul a deschis geamul mașinii și a dat cu mâna peste telefonul cu care era filmat. FOTO: Captură video / Știri din surse Buzău

Sunt alegeri cu scandal în județul Buzău, unde fostul premier Marcel Ciolacu candidează la șefia Consiliului Județean. Un membru AUR ar fi lovit un jurnalist cu mașina într-o parcare din apropierea unei secții de votare.

Incidentul a fost filmat și distribuit de presa locală. Jurnalistul a acuzat AUR că își mobilizează membrii în apropierea secțiilor, încercând să influențeze alegătorii.

“Atmosfera e tensionată: sunt agresivi, dau peste telefoane, amenință, iar în unele situații au fost surprinși chiar accelerând cu mașina spre cei care documentează ceea ce se întâmplă. Democrația nu se face cu intimidări”, este mesajul transmis de Știri din surse Buzău.

După ce jurnalistul l-a provocat pe membrul AUR cu care a intrat în conflict, filmându-l cu telefonul de la mică distanță, șoferul a deschis geamul mașinii și a dat cu mâna peste telefonul cu care era filmat. Apoi a accelerat fără să țină cont că jurnalistul care filma era la mică distanță.

Reacția AUR despre incidentul de la Buzău

În urma incidentului, partidul condus de George Simion a reacționat, precizând că membrii AUR au primit instrucțiuni să nu răspundă la provocări.

AUR a precizat că niciun partid nu poate controla reacțiile fiecărui membru în situații tensionate. „După o campanie electorală extrem de agresivă în Buzău, oamenii sunt obosiți, stresați și uneori pot interpreta diferit presiunea momentului”, se arată în comunicat.

„AUR condamnă orice formă de violență și reiterează public faptul că niciodată nu am încurajat astfel de reacții. Dimpotrivă, încă de la începutul campaniei, toți membrii și voluntarii noștri au primit instrucțiuni clare să nu răspundă la provocări, mai ales în interacțiunile cu anumiți jurnaliști care, din experiența noastră, urmăresc deliberat obținerea unor reacții emoționale”, a reacționat partidul lui George Simion după incident.

AUR mai spune că șoferul acuzat nu a lovit intenționat jurnalistul cu mașina”: „În timp ce încerca să iasă din locul de parcare, persoana respectivă i-a blocat ilegal accesul, generând o situație nefericită. Incidentul s-a soldat fără nicio rană, jurnalistul fiind în afara oricărui pericol”.

Ce spune IPJ Buzău despre incident

IPJ Buzău a transmis în legătură cu incidentul din apropierea secției de votare că nu au fost formulate plângeri:

“În referire la imaginile apărute în social media, pe contul asociat unei publicații online, în care erau surprinse discuții în contradictoriu între două persoane, pe fondul unor nemulțumiri în context electoral, Centrul de Comunicare Județean Buzău este abilitat să comunice următoarele:

Din imaginile video a reieșit că incidentul s-a produs pe trotuarul unei străzi din municipiul Buzău, fără a se observa, în videoclipul postat, vreo secție de votare în imediata apropiere. Până la acest moment, părțile implicate nu au formulat sesizare cu privire la incident.

În situația în care oricare dintre persoanele ce apar în materialul video își va exercita dreptul legal de a formula sesizare, cele reclamate vor fi analizate cu toată disponibilitatea pentru clarificarea tuturor aspectelor, în funcție de concluziile verificărilor urmând a fi luate măsuri legale”, se precizează într-un comunicat, potrivit presei locale.

Pentru alegerile locale parţiale, Biroul Electoral de Circumscripţie Judeţeană nr. 10 Buzău a validat opt candidaturi. În ordinea poziţiei pe buletinul de vot, candidaţii sunt: Adrian Dogaru (S.O.S. România), Dragoş-Eugen Brînzea (POT), Mihai Răzvan Moraru (PNL şi USR), Marcel Ciolacu (PSD), Ştefăniţă Alin Avrămescu (AUR), Mihai Budescu (PRM), Gheorghe Gabriel Pană (Acţiunea Conservatoare), Silviu Iordache (independent).

Alte incidente electorale în Buzău

Potrivit unui comunicat de presă al IPJ Buzău, de la deschiderea urnelor au fost înregistrate 9 sesizări privind săvârșirea unor contravenții sau infracțiuni care au legătură cu procesul electoral.

Patru dintre sesizări nu s-au confirmat, iar celelalte 5 sunt în curs de cercetare.

Într-o comună din Buzău, s-au primit sesizări despre turism electoral, despre existența unui material video în care doi cetățeni se laudă că o altă persoană le-ar fi oferit o sumă de bani și despre faptul că doi funcționari ar încerca să influențeze alegătorii. O parte dintre cazurile semnalate nu s-au confirmat, iar în restul situațiilor polițiștii efectuează în continuare verificări, în scopul clarificării tuturor aspectelor sesizate.