Secțiile de votare "fantomă" din București. Unde s-a înregistrat o prezență de sub 1% la urne

Mai multe secții de votare din București s-au remarcat printr-un record negativ al prezenței la vot. FOTO: Hepta

Mai multe secții de votare din București s-au remarcat, duminică, în ziua votului pentru Primăria Capitalei, printr-un record negativ al prezenței la vot. Sunt 17 Secții din Sectorul 3 unde prezența este sub 1%. În aceste secții, participarea abia a trecut de câteva zeci de alegători, așa cum arătau la ora 18:45 datele publicate pe prezenta.roaep.ro.

Secțiile cu o prezență sub 1% sunt următoarele:

Secția 631 - Școala Gimnazială Nr. 55, Sectorul 3 – 0,2%

Secția 384, Colegiul Național „Matei Basarab”, Sectorul 3 – 0,24%

Secția 648, Școala Gimnazială Nr. 47, Sectorul 3 – 0,26%

Secția 385, Colegiul Național „Matei Basarab”, Sectorul 3 – 0,3%

Secția 621, Școala Gimnazială Nr. 55, Sectorul 3 – 0,31%

Secția 386, Colegiul Național „Matei Basarab”, Sectorul 3 – 0,32%

Secția 659, Școala Gimnazială nr. 78, Sectorul 3 – 0,45%

Secția 678, Școala Gimnazială nr. 78, Sectorul 3 – 0,5%

Secția 389, Colegiul Național „Matei Basarab”, Sectorul 3 – 0,5%

Secția 660 Școala Gimnazială Nr.78 – 0,53%

Secția 377 Școala Gimnazială “Barbu Delavrancea” -0,53%

Secția 380, Colegiul Național “Matei Basarab”, Sectorul 3 – 0,54%

Secția 549, Colegiul Tehnic “Costin D. Nenițescu”, Sectorul 3 – 0,65%

Secția 376, Școala Gimnazială “Barbu Delavrancea”, Sectorul 3 -0,66%

Secția 657, Școala Gimnazială nr. 78, Sectorul 3 -0,7%

Secția 641, Școala Gimnazală Nr. 47, Sectorul 3 – 0, 84%

Secția 635, Școala Gimnazială, nr. 55, Sectorul 3 – 0,9%

Aceste “secții fantomă”, cu o prezență la urne extrem de mică, deși în listele electorale sunt înscriși mii de alegători, aduc în discuție fenomenul cetățenilor moldoveni care au obținut viză de flotant. Este posibil ca aceasta să fie cauza pentru care nimeni să nu se prezinte în realitate la urne.

Antena3.ro a relatat în trecut că viza de flotant a devenit o afacere pentru cei care oferă contracost un spaţiu în locuinţa lor. Internetul este plin de astfel de anunţuri. De asemenea, încă din 2017, exista un proiect de lege menit să împiedice comercializarea vizelor de flotant.

De asemenea, trebuie precizat că prezența la vot pentru alegerea primarului general al Capitalei rămâne una scăzută.

Sociologul Vladimir Ionaș, a declarat la Antena 3 CNN, că dacă se va menține această prezență, clasamentul nu se va schimba prea mult până la ora 21:00. "Cu toate acestea, rămâne o cursă deschisă, iar orice vot contează”, spune acesta.