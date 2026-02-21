Alexandru Rogobete: despre vaccinarea copiilor: Sunt cifre alarmante. Pe rețelele sociale circulă tot felul de informații

Alexandru Rogobete, ministrul Sănătăţii. Sursa foto: Agerpres

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă seara, la Digi24, că dezinformarea privind vaccinarea copiilor poate fi combătută printr-o campanie de informare deja lansată de instituţia pe care o conduce. Oficialul a atras atenția asupra unor "cifre alarmante" legate de acest subiect și a precizat că nu susține vaccinarea obligatorie, dar consideră că oamenii trebuie să ia decizii în cunoștință de cauză, pe baza unor informații corecte.

Alexandru Rogobete, despre vaccinarea copiilor: Sunt cifre alarmante. În 4 judeţe nu se face

"Continui să cred că oamenii au dreptul să aleagă dacă se vaccinează sau nu. Deci, nu sunt pentru vaccinarea obligatorie, însă trebuie să aleagă informați corect și corespunzător. Și asta este datoria noastră", a spus Alexandru Rogobete în această seară.

Pe site-ul Ministerului Sănătății sunt afișate niște cifre care arată că sunt județe unde lumea fuge de vaccinarea copiilor – Hunedoara, Neamț, Arad, Satu Mare. Despre acest lucru, Alexandru Rogobete a spus că "sunt cifre alarmante".

"Eu am tras un semnal de alarmă. A fost anul trecut, în vară, când am văzut cifrele pe semestrul 1 și unde mi-am dat seama că trendul nu este unul crescător –motivul pentru care am și pornit o campanie de informare vizavi de prevenție, unde este inclusă și vaccinarea, am tot comunicat", a mai subliniat ministrul Sănătății, potrivit sursei citate.

Ministrul Sănătăţii: "Se discuta că medicina se face cu apă, aer și energie, fără să facă aluzie la nimeni"

"Anul trecut în vară am văzut acele pseudoconferințe de la Brașov, unde, mă rog, se discuta că medicina se face cu apă, aer și energie, fără să facă aluzie la nimeni. Cred că dezinformarea medicală poate fi combătută doar cu o informare completă, complexă, accelerată, un zgomot din acest punct de vedere pe care îl putem face cu toții, astfel încât oamenii să înțeleagă că aceste vaccinuri despre care discutăm se folosesc de 30-40 de ani, că au salvat milioane și milioane de oameni și că au beneficii.

Dar eu aș pune altfel întrebarea: Cine răspunde, de fapt, pentru acești copii morți de rujeolă, nevaccinați? Pentru că pe rețelele de socializare, sigur, circulă tot felul de videoclip-uri cu tot felul de pseudopoliticieni care își dau cu părerea despre vaccinare, cât e de rea vaccinarea, unde poți să ajungi dacă te vaccinezi și așa mai departe", a mai explicat oficialul.

Alexandru Rogobete: "Oamenii au dreptul să aleagă, dar informați corect"

Referitor la cine ar trebui tras la răspundere, inclusiv în cazul persoanelor cu pregătire medicală, Alexandru Rogobete a subliniat că statutul de medic nu justifică promovarea, pe rețelele sociale, a mesajelor prin care părinții sunt îndemnați să nu își vaccineze copiii. Totodată, el a anunțat că a fost inițiată în Parlament o astfel de legislație de către Comisia de Sănătate și o salută.

Despre faptul că nici americanii nu își mai vaccinează copiii, ministrul Sănătății a spus că acolo "nu se discută despre vaccinuri esențiale, așa cum sunt acestea, acolo se discută despre cu totul alte categorii de vaccinuri, multe dintre ele noi nici nu le avem în România de fapt și nu sunt specifice pentru această regiune".





