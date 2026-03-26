AUR neagă că ar exista o alianță cu PSD sau PNL: Sunt pure invenții, vor să ia atenția de la eșecurile guvernării

Partidul lui George Simion neagă că ar exista vreo alianță între AUR și PSD sau PNL și spune că aceste zvonuri apar pentru că social-democrații sunt prinși într-o coaliție din care nu pot ieși „fără să plătească un cost politic uriaș”.

„Nu există nicio alianță între AUR și PSD sau PNL! În ultimele zile au apărut tot mai multe „informații” despre alianțe AUR cu PSD sau cu PNL. Sunt pure invenții. Nu a existat nicio discuție, nicio negociere, niciun fel de înțelegere. Aceste zvonuri nu apar întâmplător. PSD este prins într-o coaliție din care nu poate ieși fără să plătească un cost politic uriaș. Au rămas acolo nu pentru că vor, ci pentru că nu mai au de ales. De aici și încercarea de a arunca pe piață tot felul de scenarii, de la „alianțe” inexistente până la povești despre întâlniri și pacte imaginare, menite să creeze confuzie și să deturneze atenția de la eșecurile guvernării”, transmite AUR într-un comunicat de presă.

Precizările vin după ce Sorin Grindeanu a insinuat că PNL ar lua în calcul o înțelegere cu AUR în vederea susținerii parlamentare a unui cabinet condus de liberali.

„PSD și PNL reprezintă astăzi două fețe ale aceleiași guvernări. Împreună au crescut taxele, au refuzat să respecte legea privind indexarea pensiilor și au pus presiune pe mame, pensionari și mediul privat. Aceste decizii le aparțin și nu pot fi separate și au consecințe directe asupra nivelului de trai al românilor”, spune liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu.

„În timp ce votează cot la cot fiecare măsură care lovește în populație, încearcă să creeze impresia că ar exista diferențe între ei sau că ar avea alte opțiuni. Nimic mai fals. Nu există nicio alternativă în interiorul acestei coaliții. Este aceeași politică dusă până la capăt, de aceiași oameni, în aceleași interese. AUR nu a fost parte din acest mecanism și nu are nicio intenție să devină. Suntem aici să facem dreptate pentru români și nu vom face niciun compromis în această privință”, se mai arată în comunicatul AUR.