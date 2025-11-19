Bolojan anunţă câţi bani a strâns în plus, după majorarea taxelor: Veniturile au crescut cu 10 miliarde de lei. Măsurile funcţionează

Premierul a prezentat, miercuri, un bilanţ al trimestrului 3 din 2025, comparativ cu aceeaşi perioadă din 2024. Ilie Bolojan a transmis că "România e pe calea cea bună", apoi a publicat cifrele care l-au făcut să afirme că "veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad". De asemenea, prim-ministrul a punctat că "deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026".

"Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. Veniturile bugetare cresc, cheltuielile scad. România e pe calea cea bună. În trimestrul al III-lea, față de aceeași perioadă a anului trecut:

Veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%. De la 79,2 miliarde lei am ajuns la 89,1 miliarde lei. O creștere de 9,9 miliarde lei.

Impozitul pe venit – creștere cu 16,5%.

Încasările din TVA – creștere cu 14,8%.

Veniturile din accize – creștere cu 11%.

Contribuțiile sociale încasate în trimestrul III au crescut cu 8,5%, adică 4 miliarde lei în plus.

Cheltuielile de personal au scăzut în perioada iulie–septembrie cu 630 de milioane de lei.

În luna octombrie, cheltuielile de personal au scăzut cu 562 de milioane de lei față de aceeași lună din 2024, de la 14,231 miliarde de lei la 13,6 miliarde de lei. Comparativ, în primul semestru, cheltuielile de personal au crescut cu aproximativ 10% față de același semestru din 2024", a postat Ilie Bolojan pe Facebook, cotinuând:

"Cu toate greutățile, am deblocat și renegociat fondurile europene prin programul PNRR, accelerând plățile în a doua jumătate a anului. Astfel, în perioada ianuarie–iunie s-au făcut plăți de 2,62 miliarde euro, iar în perioada iulie–septembrie s-au plătit 1,45 miliarde euro.

Față de momentul instalării guvernului, ROBOR la o lună a scăzut de la 6,82% (23 iunie) la 5,81% astăzi.

Față de 1 iulie, România se împrumută mai ieftin pe toate maturitățile și în toate monedele, ceea ce reflectă încrederea crescută a piețelor în măsurile luate și în stabilitatea economiei.

Titlurile în lei – scădere cu aproximativ 53 de puncte de bază pentru maturitatea de 5 ani și cu 51 de puncte de bază pentru cea de 10 ani.

Titlurile în euro – scădere cu 78 de puncte de bază la 5 ani și 49 de puncte de bază la 10 ani.

Reducerea dobânzilor se traduce în economii importante ce sunt folosite pentru investiții, educație sau sănătate".

Premierul a mai transmis că mulţumeşte "românilor care au înțeles că aceste eforturi sunt necesare":

"Investițiile au crescut și devin principalul motor al economiei, conform ultimului raport al Comisiei Europene. Investițiile vor accelera în 2026–2027, sprijinite de fondurile europene și proiectele aflate în derulare.

Deficitul bugetar va scădea la 6,2% în 2026.

Mulțumesc tuturor colegilor care au lucrat pentru aceste rezultate. Mulțumesc românilor care au înțeles că aceste eforturi sunt necesare pentru a depăși un moment dificil! Am toată încrederea că, dacă vom menține acest curs, România va reuși să-și atingă potențialul, iar viața românilor va fi predictibilă și prosperă".