Bolojan, după raportul despre alegeri: E despre libertatea de exprimare. Legitimitatea lui Nicuşor Dan e dată de milioanele de votanţi

Bolojan, după raportul SUA despre alegeri: Legitimitatea lui Nicuşor Dan e dată de milioanele de votanţi. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat, miercuri seară, după raportul în care Comisia Juridică a Camerei Reprezentanţilor din SUA acuză Comisia Europeană de „interferenţe” în alegerile din mai multe ţări europene, printre care şi în cele din România, din decembrie 2024, că "nu este un raport despre România, este un raport despre libertatea de exprimare în care este menţionată şi România". Prim-ministrul a adăugat că legitimitatea preşedintelui Nicuşor Dan este dată de "milioanele de români care l-au votat".

"În afară de ce a răspuns domnul preşedinte, lucru cu care sunt cu totul de-acord, nu am ce să comentez suplimentar. Nu este un raport despre România, este un raport despre libertatea de exprimare în care este menţionată şi România. Înţelegem şi respectăm preocupare Comisiilor din Congresul SUA, în privinţa dreptului de exprimare. Şi noi, ca ţară, respectăm această valoare fundamentală, şi nu avem disensiuni din acest punct de vedere.

E vorba de prevederi legate de un raport, există şi alte rapoarte ale TikTok-ului, dar deciziile care au fost luate de CCR au fost luate cu respectarea prevederilor legale, în materie de derulare a alegerilor.

Legitimitatea domnului preşedinte Nicuşor Dan este dată de milioanele de români care l-au votat", a declarat Ilie Bolojan.

Ce a transmis Nicușor Dan după raportul din SUA

România nu este subiectul Raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, iar referirile din document la adresa țării noastre sunt strict contextuale, într-o dezbatere mult mai amplă despre libertatea de exprimare, a declarat, miercuri, Președintele Nicușor Dan, într-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook.

”Referirile la alegerile prezidențiale din 2024 prezentate în raport sunt strict descriptive și reflectă doar parțial răspunsul unei singure companii private, platforma TikTok. Acestea nu reprezintă și nici nu se pot substitui unei evaluări juridice. În același timp, chiar platforma TikTok a admis în mai multe rapoarte publice că a identificat în mod proactiv mai multe rețele de influență ascunsă, a prevenit și a eliminat zeci de mii de conturi și interacțiuni false și a interzis sute de conturi care imitau candidați la președinție.

Indiferent de concluziile tehnice ale TikTok citate în raport, decizia de anulare a alegerilor a fost un act juridic intern de protecție a ordinii constituționale în fața unei amenințări asimetrice, bazat pe evaluările instituțiilor de securitate națională și pe autoritatea Curții Constituționale a României.

Decizia CCR s-a fundamentat pe documentele care indicau fără echivoc denaturarea egalității de șanse între candidați și vicierea masivă a campaniei electorale de către un singur candidat prin utilizarea netransparentă și ilegală a tehnologiilor digitale și a inteligenței artificiale, precum și prin finanțarea nedeclarată a campaniei electorale, inclusiv în mediul online.

Ingerințele Federației Ruse în procesele electorale din țările europene, inclusiv din România, au fost evidențiate și de rapoarte oficiale ale NATO, Uniunii Europene și Guvernului Marii Britanii. Imixtiunea malignă a Federației Ruse nu s-a limitat la o singură platformă de social media, ci face obiectul unei ample campanii de manipulare cu scopul de a destabiliza democrațiile europene, demers care se derulează de mulți ani sub forma unui veritabil război hibrid.

România este o democrație puternică, în care deciziile instituțiilor responsabile luate conform Constituției și legilor în vigoare sunt și trebuie respectate. Angajamentul României pentru statul de drept, transparență, libertate de exprimare și corectitudinea proceselor electorale rămâne neclintit, ca și angajamentul față de toți aliații și partenerii noștri strategici”, a susținut Nicușor Dan.