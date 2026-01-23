Bolojan spune că taxele pe proprietate nu vor creşte la anul: „Din 2027, primăriile vor avea un soft în care să vadă valoarea de piață”

Datele din acest soft vor fi o bază de calcul pentru impozitele locale. Foto: Getty Images

Taxele pe proprietate nu vor creşte în 2027, a anunțat premierul Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualități. Totuși, a avertizat prim-ministrul, România s-a angajat prin PNRR ca impozitul pe proprietate să fie raportat la valoarea de piață a proprietății. Astfel, din 2027, în țara noastră va fi implementat un soft, la care vor avea acces și primările și cetățenii, care va genera date despre date despre valoarea de piaţă a proprietăţilor din toate localitățile din țară.

„Nu ar urma să crească taxele pe proprietate în 2027, dar România, în PNRR, s-a angajat că va pregăti un model de calcul în care impozitul pe proprietate să se facă la valoarea de piaţă. În aproape toate ţările europene, impozitarea proprietăţii se face la valoarea de piaţă.

Noi am rămas cu nişte indicatori vechi, în care valoarea era una de tip contabil, definită, după care se aplicau diferite procente, în funcţie de localitate, în funcţie de zonarea localităţii şi aşa mai departe. Anul acesta am încercat să venim cu o formulă care să se apropie de valoarea de piaţă medie din România”, a afirmat Ilie Bolojan, vineri, la Radio România Actualităţi.

Un soft pentru valoarea de piață a proprietăților din țară

Premierul a adăugat că la Ministerul Finanțelor se află în lucru un soft, care va fi disponibil din 2027 primarilor și cetățenilor, unde se va vedea valoarea de piaţă a imobilelor din fiecare localitate. Datele din acest soft vor fi o bază de calcul pentru impozitele locale.



„În momentul în care acest soft, care este în lucru la Ministerul de Finanţe, printr-o colaborare cu Banca Mondială, va fi finalizat în acest an, el primeşte date din piaţă, toate tranzacţiile care se fac în România trebuie comunicate într-un sistem, în aşa fel încât, din sutele de mii de tranzacţii care se fac într-un an de zile, să determin valoarea de piaţă a unor imobile în zona Militari, în Bucureşti, sau într-un cartier din Timişoara, sau din Iaşi, şi aşa mai departe, sau într-o comună din România.

Deci, ar trebui ca din 2027 primăriile şi cetăţenii să aibă un soft în care să se vadă valoarea de piaţă a imobilelor din fiecare localitate, cât de cât pe zone, care să fie o bază de calcul pentru impozitele locale. Deci, nu e vorba de o creştere, e vorba pur şi simplu de o rafinare, de o granulare a acestor date, pe care astăzi nu le avem, lucrăm la ele”, a mai afirmat Bolojan.



Premierul a explicat că valoarea de piaţă şi procentul de impozitare sunt diferite.



„Valoarea unui impozit se determină din două componente - baza, valoarea de piaţă şi procentul de impozitare. Primăriile vor avea posibilitatea să regleze acest procent. Chiar dacă, ipotetic, baza de impozitare, valoarea de piaţă, este mai mare decât valoarea de astăzi.

Astăzi e undeva, cred, în jur de 500, puţin peste 500 de euro pe metru pătrat. Sigur, în zona de rural este mai mică, în zona de urban este mai mare. Dar acest calcul va putea fi reglat de către primării în aşa fel încât nivelul impozitelor din România să nu fie diferit într-o proporţie generală în 2027 faţă de 2026”, a spus Ilie Bolojan.

Taxele pe proprietate au crescut în 2026

Impozitele și taxele locale au fost majorate din 2026, în unele cazuri sumele de plată fiind mai mari decât cele anunțate de guvern la finalul anului trecut.

De pildă, în București taxele au crescut cu aproape 80%:

valoarea impozabilă va fi de 2.677 lei/metru pătrat pentru clădiri cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, având instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (în 2025, valoarea impozabilă a aceluiaşi tip de clădire a fost de 1.492 lei/metru pătrat);

pentru clădirile cu pereţi din lemn valoarea impozabilă va fi de 803 lei/metrul pătrat (comparativ cu 447 lei/metru pătrat în 2025);

creşte de asemenea valoarea impozitului pentru terenuri amplasate în intravilan înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii; valorile prevăzute în lege sunt de 75 lei/ha pentru teren arabil din zona A (faţă de 42 de lei/ha în 2025) sau 56 lei/ha pentru teren arabil în zona B (faţă de 31 lei/ha în 2025);