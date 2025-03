Călin Georgescu, un nou interviu în care susține că tentativa de asasinare a lui Donald Trump a fost o manipulare

În luna iulie a anului trecut, când în Statele Unite se desfășura campania electorală pentru alegerile prezidențiale, Călin Georgescu dădea interviuri în care îl critica pe Donald Trump, pe care l-a acuzat că a transformat sloganul MAGA (Make America Great Again) în MIGA (Make Israel Great Again). De asemenea, fostul candidat la alegerile prezidențiale a pus sub îndoială tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump, despre care a spus că este la fel de adevărată ca și faptul că atacul din 11 septembrie 2001 a fost unul terorist. Mai mult, Călin Georgescu a spus că Statele Unite și-au făcut un „crez” din a „dărâma guverne” și a susținut că România nu se află într-un parteneriat strategic cu SUA, ci într-o relație de „lacheism, sclavie și ignoranță”.

Călin Georgescu a făcut aceste afirmații în 31 iulie 2024 într-un interviu pentru Forumul Țărilor Nealiniate și 11 iulie 2024 în podcastul lui Cătălin Pentili.

Astfel, referitor la tentativa de asasinare asupra președintelui american Donald Trump, pe atunci candidat în cursa prezidențială, Călin Georgescu a făcut o comparație între acest incident și atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001, despre care a sugerat că n-au fost doborâte de teroriști, ci chiar de americani, o teorie a conspirației care încă are adepți.

De asemenea, el susține că SUA și-a făcut un „crez” din a răsturna guverne.

„S-a scris și se scrie în continuare foarte mult pe tema asta. Sunt râuri de comentarii și păreri, eu punctual vă spun că pe cei inconștienți îi supără adevărul și pe cei conștienți îi supără minciuna. Dincolo de situație pe care o să v-o demonstrez nu sunt atât de interesat să fiu pot sau contra legat de acest potențial asasinat, incident, eveniment legat de Donald Trump. Eu vă spun că este o chestiune care trebuie privită prin ceea ce marele filosof francez Guy Debaurd spunea societatea spectacolului, iar spectacolul are ca miez irealismul societății reale și el duce de fapt la separație, pe scurt. Asta e ideea. Și separația între oameni.

Dacă analizăm sau vorbim despre situația incidentului cu fostul președinte Donald Trump eu vă spun așa că e adevărat, că nu e adevărat, că e complot, că e o acțiune făcută cu bună știință, că așa a fost, nu contează, contează că s-au separat două tabere. Practic, această stare ne demonstrează că există ceva special care ne este ascuns, dar ce este acest ascuns? Este exact ce vă spuneam eu. Dacă omul nu este conștient, el prin inconștiență acționează pe ceva ce nu este în natura lui.

Din punctul meu de vedere pentru anul acesta situația va fi foarte complicată economică în America. Cred că sunt promisiuni care nu pot fi acoperite. Văd o Europă întreagă care stă la cheremul unei țări, care și-a făcut un crez din a exista răsturnând guverne. Și pe acest fond, acest incident, care este adevărat așa cum este adevărat că Turnurile Gemene din 2001 au fost atacate de către teroriști sau că îndulcitorii americani sunt inofensivi, nu știu poate e la fel de adevărat ca asta. Dar dincolo de acest aspect, eu vă spun că SUA sunt într-o situație foarte delicată, merg pe o linie roșie care poate marca foarte serios viitorul acestei lumi pe fondul în care cred că am fi meritat o manipulare mai bună referitor la acest incident.”

Călin Georgescu a spus că deși a pledat întodeauna pentru Donald Trump, acesta a transformat MAGA (Make America Great Again) în MIGA (Make Israel Great Again).

„Separat de asta, vă spun că indiferent, eu întotdeauna am pledat pentru Donald Trump, eu văd în el un om aducător de pace într-o lume plină de război, chiar dacă astăzi MAGA în America a fost înlocuită cu MIGA, adică Make America Great Agaian e transformat în Make Israel Greal Again. E o afirmație reală, nu neapărat curajoasă. E treaba lor ce fac, nu a noastră. Important e de știut că indiferent cine va fi președintele Americii el n are cm să se ocupe de lucruri internaționale. S-a terminat. Pentru că o țară care are 30 de trilioane de dolari datorie, cu niște probleme economice gigantice, viitorul președinte al Americii dacă nu se ocupă de problemele interne, economia internă, America e o țară care nu va mai fi.

Sunt în poziția de a sublinia că America nu e ceea ce se vede la televizor, America e o țară cu probleme de sărăcie gigantice, nu mari, gigantice, care nici nu le mai poți enumera sau comenta față de tragedia sărăciei din această țară. Dincolo de oameni care trăiesc în corturi, sub poduri, în șanțuri, în canale, până la tragediile din punct de vedere al traficului de carne vie, crimă rganizată șamd. Nu e ceea ce...să spunem așa PR-ul hollywoodian îl prezintă cu tam-tam permanent și zilnic. Propaganda americană funcționează, dar realismul altor țări, mai ales cele privite de americani ca dușmani vor demonstra contrariul. Viața e creată de Dumnezeu, nu e făcută de nimeni care își dorește doar puterea”, a mai spus fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu a mai afirmat că SUA nu poate oferi garanții de securitate niciunui alt stat, deoarece America și NATO nu vor interveni dacă Rusia va ataca vreun stat care face parte din Alianța Nord-Atlantică.

„Cred că ar trebui ca poporul român să realizeze că nu există și n-a existat nicio garanție americană, America nu poate să ofere garanții, e imposibil. Nu a oferit nimănui niciodată, întotdeauna au utilizat țări, popoare care au văzut în visul american hollywoodian de fapt o iluzie. Și iluzia prosperității a fost bine alimentată de acest PR hollywoodian.

Nu avem nevoie de nicio armată puternică, de aberațiile astea, noi avem nevoie de rost și de pace. Nu avem nevoie de chestiunile astea și nici nu e treaba noastră ce se întâmplă. Știu că au fost niște tratate bilaterale care se doresc a fi semnate între Polonia și Ucraina și România și Ucraina, eu le spun tuturor că toate tratatele bilaterale care sunt influențate acum de America sunt ca America să se spele pe mâini.

America și NATO nu vor interveni niciodată dacă cumva, dar nu se va întâmpla, dacă Rusia va ataca o țară NATO. Foarte ușor se spală pe mâini atunci când vine vorba de un partener. Nu e niciun parteneriat strategic, este doar lacheism, sclavie și ignoranță”, a mai spus el.

Opiniile exprimate în aceste interviuri scoase la iveală de Antena 3 CNN arată o viziune total opusă de ce a susținut în ultimele luni Călin Georgescu în spațiul public. Acesta s-a victimizat cu fiecare ocazie pe care a printr-o în fața americanilor, le-a cerut să intervină în favoarea lui în alegerile prezidențiale și chiar s-a comparat cu Donald Trump și a susținut că România are un singur partener și acela este SUA.

Curtea Constituțională a respins marți, definitiv, candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale din luna mai. În ședința Curții, judecătorii CCR au respins cu unanimitate de voturi toate contestațiile depuse la decizia luată de Biroul Electoral Central duminică seara, când a fost invalidată candidatura lui Georgescu.

