Termocentrala de 430 MW de la Iernut intră în teste, după ani de întârziere. Când va introduce energie în sistem

3 minute de citit Publicat la 13:33 31 Oct 2026 Modificat la 13:39 31 Oct 2026

Când va fi pusă în funcțiune noua Centrală Termoelectrică Iernut. Sursa foto: Ministerul Energiei

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a mers, sâmbătă, într-o vizită la Centrala Termoelectrică Iernut pentru a evalua stadiul lucrărilor și etapele necesare punerii în funcțiune. Operarea comercială a centralei este estimată pentru finalul semestrului I 2027. Proiectul este derulat de Romgaz și constă într-o centrală nouă cu ciclu combinat pe gaze naturale, cu o capacitate instalată de 430 MW, informează ministerul Energiei.

Finalizarea investiției de la Centrală Termoelectrică Iernut va spori securitatea energetică națională, va diversifica resursele de producție și va crește flexibilitatea sistemului energetic din România.

"Există premise solide pentru a afirma că, până la finalul semestrului I 2027, Centrala Termoelectrică Iernut va fi în operare comercială, în special în contextul în care în prezent și în perioada următoare se desfășoară activități necesare și utile pregătirii testelor prealabile sincronizării centralei cu SEN, estimată să aibă loc cel mai târziu în trimestrul I 2027", se arată în comunicatul ministerului Energiei.

"Ministrul Energiei a efectuat astăzi, 31 octombrie 2026, o vizită de lucru la Centrala Termoelectrică Iernut, obiectiv strategic pentru securitatea energetică a României, în cadrul căreia au fost analizate stadiul implementării proiectului de investiții și etapele necesare finalizării și punerii în funcțiune a noii capacități de producere a energiei electrice, realizată de Societatea Națională de Gaze Naturale ROMGAZ SA.

Vizita a reprezentat un prilej pentru evaluarea progreselor înregistrate, prezentarea activităților aflate în desfășurare și identificarea măsurilor necesare pentru continuarea lucrărilor în condiții de eficiență, siguranță și responsabilitate.

Proiectul de dezvoltare a Centralei Termoelectrice Iernut, prin realizarea unei noi centrale cu ciclu combinat cu turbine cu gaze, cu o capacitate instalată de 430 MW, reprezintă una dintre investițiile strategice ale ROMGAZ în sectorul producerii energiei electrice.

În cadrul discuțiilor, reprezentanții conducerii ROMGAZ și ai echipei tehnice au prezentat situația actuală a proiectului, progresele înregistrate în contractarea și execuția lucrărilor cu ROMGAZ acționând ca și antreprenor general, precum și principalele obiective pentru perioada următoare", conform comunicatului.

La ce se lucrează acum

"Se acordă atenție sporită coordonării lucrărilor rămase de executat, integrării echipamentelor și pregătirii etapelor de testare și punerii în funcțiune, astfel încât toate activitățile să se desfășoare în conformitate cu cerințele tehnice și standardele de siguranță aplicabile.

După ce au fost prezentate, în cadrul vizitei, activitățile desfășurate de ROMGAZ în calitate de antreprenor general și stadiul contractelor încheiate și aflate în implementare, precum și progresele realizate de compania General Electric în șantier, există premise solide pentru a afirma că, până la finalul semestrului I 2027, Centrala Termoelectrică Iernut va fi în operare comercială, în special în contextul în care în prezent și în perioada următoare se desfășoară activități necesare și utile pregătirii testelor prealabile sincronizării centralei cu SEN, estimată să aibă loc cel mai târziu în trimestrul I 2027.

Finalizarea investiției de la Iernut va contribui la consolidarea securității energetice naționale, la diversificarea capacităților de producție și la creșterea flexibilității Sistemului Energetic Național, prin introducerea unei capacități moderne și eficiente de producere a energiei electrice.

Vizita ministrului energiei evidențiază importanța strategică a Centralei Termoelectrice Iernut pentru sectorul energetic românesc și necesitatea continuării eforturilor pentru operaționalizarea acestei investiții, cu rol important în asigurarea stabilității și securității energetice a României.

Noua Centrală Termoelectrică Iernut – date tehnice și importanță strategică