Predoiu îi răspunde lui Călin Georgescu: Nu am trimis mascații la șeful lui de campanie. Ministrul de Interne nu se ocupă de dosare

Cătălin Predoiu a declarat că respinge acuzația și a precizat că doar procurorul de caz dispune măsuri într-un dosar / sursă foto: Hepta

Cătălin Predoiu, ministrul de Interne și președintele interimar al PNL, a declarat, marți seara, în legătură cu acuzația lui Călin Georgescu, că nu a trimis mascații „la adresa domnului Georgescu” și nu „a trimis la adresa niciunui cetățean niciodată”. „O resping categoric. Este extrem de incorectă și de nedreaptă”, a adăugat el.

După ce Călin Georgescu a afirmat că ministrul de Interne a trimis mascații la locuința șefului său de campanie, Cătălin Predoiu a declarat că această acuzație este incorectă și a precizat că doar procurorul de caz dispune măsuri într-un dosar.

„Nu comentez, dar voi declara pe marginea lor. Nu este adevărat că am trimis mascații la adresa domnului Georgescu și nu am trimis mascații la adresa niciunui cetățean niciodată. Nu este adevărat că am ordonat un dosar domnului Georgescu sau oricărui alt cetățean din România. Nu e adevărat că mă ocup de dosare, nu am făcut-o niciodată nici ca ministru al Justiției, nici ca ministru de Interne.

Este extrem de incorectă și de nedreaptă această acuzație, o resping categoric. Ministrul de Interne nu se ocupă de dosarele poliției, ministrul de Interne nu este la curent cu ce se întâmplă în dosarele poliției. Cele mai multe dintre astfel de dosare sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz, care dispune măsurile, iar poliția le duce la îndeplinire. Doar procurorul are dreptul să dispună”, a declarat Cătălin Predoiu.

Reacția vine după ce marți dimineață, Călin Georgescu anunța că mascații au ajuns la șeful său de campanie Radu Pally, iar totul a fost „orchestrat” de ministrul de Interne.

„Milițianul Predoiu și niște procurori au trimis în această dimineață mascații acasă la șeful meu de campanie, Radu Pally. Solicit imperativ oprirea acestui abuz - nu ne puteți intimida - nu putem fi îngenunchiați!”, a scris marți, pe Facebook, Călin Georgescu.