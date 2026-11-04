Ce ajutoare vor primi pensionarii și cu cât ar putea crește pensiile. Ministrul Muncii: „Cu siguranță, se va face indexarea”

Ministrul a subliniat că majorarea este prevăzută de lege și că respectarea angajamentelor bugetare. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat miercuri, la Antena 3 CNN, că pensiile românilor vor crește cu certitudine de la 1 ianuarie 2027. Oficialul a precizat că procentul majorării va fi stabilit în urma discuțiilor privind bugetul și în funcție de datele statistice disponibile, însă, dacă ar trebui să facă propunerea în acest moment, creșterea ar fi de 7,3%.

Ministrul a subliniat că majorarea este prevăzută de lege și că respectarea angajamentelor bugetare nu ar trebui să se facă prin economii de la pensionari, după doi ani în care pensiile nu au mai fost majorate.

„Cu certitudine, da. Procentul pe care îl voi trimite către ministrul de Finanțe și premier va fi procentul care va rezulta în urma discuțiilor despre buget și va fi stabilit în funcție de cifrele statistice pe care le vom avea. Dacă ar fi să îl trimit mâine, ar fi de 7,3%. Nu vreau să se înțeleagă că este o promisiune a Guvernului sau a PSD. Este legea. Eu sunt convins că toată lumea dorește asta. Nu am văzut nicio voce, nici din Guvern, nici din afară, care să spună nu majorării pensiilor”, a declarat Florin Manole.

Amintim că și premierul Luca Niculescu a declarat marți, la TVR, că pensiile vor fi indexate de la 1 ianuarie 2027, cel mai probabil, însă a precizat că o decizie finală va fi luată după ce Ministerul Finanțelor va prezenta cifrele bugetare.

Ministrul Muncii: Nu trebuie să punem din nou presiune pe pensionari

Florin Manole a explicat că principala constrângere este respectarea pactului fiscal-bugetar, însă consideră că obiectivele bugetare pot fi îndeplinite și fără ca pensionarii să suporte costurile ajustărilor.

„Este vorba despre faptul că există nevoia de a ne încadra în pactul fiscal-bugetar. Putem să o facem altfel decât prin economii de la pensionari. Ne respectăm angajamentele, dar nu trebuie din nou să punem presiune pe pensionari, după doi ani în care nu s-au majorat pensiile.”

Ministrul Muncii a oferit detalii și despre ajutorul financiar one-off care va fi acordat pensionarilor în luna decembrie. Măsura reprezintă a doua parte a pachetului de solidaritate propus de PSD la elaborarea bugetului din acest an.

Ce ajutoare primesc pensionarii în decembrie

Ajutorul este împărțit în trei tranșe, în funcție de veniturile lunare ale pensionarilor: 500 de lei pentru cei cu pensii de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru venituri de până la 2.000 de lei și 300 de lei pentru cei care încasează pensii de până la 3.000 de lei.

„Este a doua parte din proiectul pe care l-am avut la legea bugetului din acest an, pachetul de solidaritate, prin care noi, cei de la PSD, am venit cu acest sprijin pentru pensionari. Sunt trei trepte de venit și trei trepte de sprijin pentru fiecare dintre aceste categorii de venit: 500 de lei pentru venituri lunare de până la 1.500 de lei, 400 de lei pentru venituri de până la 2.000 de lei și 300 de lei pentru venituri de până la 3.000 de lei.”

Banii vor putea fi încasați fie pe card, fie în numerar, prin intermediul Poștei Române. Ministrul Muncii a spus că ar prefera ca un număr cât mai mare de pensionari să aleagă plata pe card, întrucât costurile pentru distribuirea banilor prin poștă sunt mult mai mari.

„Sumele vor fi primite pe card sau cash, în funcție de fiecare. M-aș bucura să avem cât mai mulți pensionari care folosesc cardul, pentru că plătim de zece ori mai mult pentru Poștă decât plătim pentru comisioane pe card. Nu vreau să speriem pe nimeni, să obligăm. Sunt sate din România unde rolul poștașului este mai mare decât acela de a aduce banii. Este și de socializare.”

Florin Manole a adăugat că sistemul bancar încearcă să extindă rețeaua de bancomate și că tot mai mulți pensionari aleg să primească pensia pe card.

„Sistemul bancar își dorește să extindă numărul de bancomate. Din ce în ce mai mulți pensionari dintre cei care intră în drepturi aleg cardul în locul... Nu e nicio dilemă, sunt toți banii.”

Florin Manole a vorbit și despre sprijinul acordat persoanelor cu venituri reduse pentru plata facturilor la energie. Acesta a precizat că pensionarii cu venituri de până la 1.900 de lei pot beneficia de un ajutor de 50 de lei pentru electricitate, în cazul gospodăriilor formate dintr-o singură persoană.

„Fără a spune că este suficient, dacă ne uităm la un pensionar cu venituri de până la 1.900 de lei, există și un sprijin pentru electricitate, pentru persoanele singure, de 50 de lei per gospodărie. Acolo, 50 de lei nu înseamnă mult, dar acoperă o bună parte din factura unei gospodării modeste...”

Manole a susținut că obiectivul actualului Executiv este să evite transferarea costurilor măsurilor bugetare asupra unor categorii sociale vulnerabile.

„Eu nu sunt aici avocatul ideii că ne curge lapte și miere. Obiectivul acestui Guvern, spre deosebire de politica anterioară de austeritate, este să nu curgă sânge din nicio categorie socială.”

Cât este pensia minimă și cât este pensia medie în România

Ministrul Muncii a comentat evoluția pensiilor din ultimii ani. Nivelul actual al pensiei minime este de 1.281 de lei, în timp ce pensia medie ajunge la 2.785 de lei.

Florin Manole a amintit că, în 2017, pensia minimă era de 560 de lei și a susținut că majorările au fost făcute în măsura posibilităților bugetare.

„Pentru că am plecat prea de jos, în 2017. Pensia minimă era de 560 de lei. Au trecut 10 ani, creșterea e de 250%. Nu vreau să spun că cifrele sunt prea mari. De câte ori am putut, creșterile au fost cât de mari s-a putut. Când s-a putut, chiar am făcut tot ce a ținut de noi.”

Ministrul a criticat faptul că pensiile nu au mai fost majorate în ultimii doi ani și a descris ajutorul financiar acordat pensionarilor drept o soluție temporară. El a amintit și de disputa din coaliție privind amendamentul la buget prin care PSD a propus pachetul de solidaritate.

„E o nedreptate că nu s-a mai făcut nimic. Ajutorul one-off e doar un pansament. Nu am făcut amendamentul la buget cu gândul că îmbogățim pe cineva. A fost un amendament pentru a putea să acoperim puțin. Atunci a fost un mare scandal în coaliție. USR și PNL s-au opus.”