Ce se întâmplă cu jalonul PNRR pentru pensiile magistraților. Dragoș Pîslaru: ”Termenul limită de 28 noiembrie nu a fost îndeplinit”

Dragoș Pîslaru a mai explicat ce urmează după depunerea scrisorilor de către România. / Sursa foto: Agerpres

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru, a declarat marţi, despre jalonul din PNRR privind pensiile magistraţilor, că România a prezentat în scrisoarea depusă vineri la Comisia Europeană (CE) faptul că voinţa politică există, că s-a manifestat în timp util şi discutăm de aspecte procedurale care au împiedicat promulgarea legii. El a mai precizat că, în aproximativ două luni, CE va evalua documentele depuse de România și va trimite o scrisoare de observații. Ulterior, țara noastră va avea la rândul ei încă două luni pentru a răspunde și a clarifica eventualele divergențe de interpretare.

Ministrul a menţionat că jalonul 215 este jalonul legat de pensiile speciale.

„Lucrurile sunt foarte clare. Guvernul României continuă această procedură. În mod evident, termenul limită de 28 noiembrie nu a fost îndeplinit în perspectiva promulgării. Asta nu ne opreşte, însă, să ducem reforma până la capăt şi, din acest punct de vedere, chiar astăzi ştiţi că există în Parlament asumarea răspundării şi sperăm să mişcăm procedurile pentru ca să avem o promulgare într-un timp cât mai scurt cu putinţă.

Din perspectiva acestui jalon, ce este foarte important este că România a prezentat în scrisoarea depusă vineri faptul că voinţa politică există, că s-a manifestat în timp util, că, bineînţeles, discutăm de aspecte procedurale care ne-au împiedicat să avem promulgarea”, a spus Pîslaru.

Dragoș Pîslaru a mai explicat ce urmează după depunerea scrisorilor de către România.

„Este o perioadă de circa două luni de zile, în care Comisia Europeană va analiza dovezile depuse de Guvernul României, va avea un punct de vedere cu privire la acestea şi ne va trimite, asta este ceea ce am discutat, o scrisoare de observaţii, prin care îşi prezintă perspectiva cu privire la modul în care România a îndeplinit aceste jaloane.

În mod evident, ca urmare a acelei scrisori de observaţii, România va avea din nou la dispoziţie un termen de circa două luni de zile, pentru a putea justifica dacă există diferenţe de opinie faţă de abordarea Comisiei şi nu vă ascund faptul că, în mod evident, sperăm că până când o să vină scrisoarea de observaţii, cel puţin pe subiectul acesta legat de legea cu privire la pensiile speciale, noi să fi terminat reforma în totalitate, adică să fie promulgată”, a spus Dragoş Pîslaru.

Acesta a mai precizat că „România nu o să stea să aştepte două luni de zile pentru a răspunde Comisiei, dar ne aşteptăm ca până primăvara anului viitor, în primul trimestru, să putem avea o rezoluţie cu privire la această cerere de plată”, a afirmat Pîslaru.

România trebuia să rezolve, până în 28 noiembrie, chestiunea pensiilor magistraţilor, care este un jalon din PNRR, de care depind 231 de milioane de euro.

Este pentru a doua oară când Guvernul Bolojan își asumă răspunderea pe un proiect de lege care vizează modificarea pensiilor magistraților. Primul act normativ nu a trecut de filtrul Curții Constituționale a României (CCR) pentru că Guvernul nu a respectat termenul de 30 de zile pentru avizul de la CSM, aviz care este consultativ.