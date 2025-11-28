Guvernul adoptă legea care taie pensiile magistraților. Ilie Bolojan: „Aduce o minimă justiție socială”

1 minut de citit Publicat la 15:31 28 Noi 2025 Modificat la 15:34 28 Noi 2025

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri, la începutul ședinței de Guvern, că Executivul va adopta legea care taie pensiile magistraților și crește vârsta de pensionare. Prim-ministrul a adăugat că, cel mai probabil, săptămâna viitoare, la data de 2 decembrie, Guvernul își va angaja răspunderea pe acest act normativ în Parlament.

La începutul ședinței de Guvern, premierul a anunțat că Guvernul va adopta legea privind pensiile magistraților, la o zi după ce Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a dat aviz negativ proiectului care le taie pensiile.

„Proiectul de lege privind pensiile magistraților e justificat de trei aspecte: de aspectul de accesare al fondurilor europene, o minimă justiție socială, o pensionare prea rapidă și o pensie cât ultimul salariu, și pentru a pune sistemul de pensii pe baze sustenabile în anii următori în așa fel încât anii de contribuție la sistem să asigure sustenabilitatea.

Elementele de bază sunt legate de stabilirea pensiei la un maxim de 70% din ultimul salariu net, creșterea vechimii în muncă de la 25 de ani la 35 de ani și creșterea vârstei de pensionare de la 48-50 de ani, cât este acum, la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de aproximativ 15 ani”, a spus prim-ministrul.

Astfel, Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul demarează astăzi procedura de angajare a răspunderii pe această lege, iar Executivul va merge în Parlament, marți, 2 decembrie, „cel mai probabil” pentru a finaliza acest proces.

Amintim că România trebuie să rezolve, până în 28 noiembrie, chestiunea pensiilor magistraţilor, care este un jalon din PNRR, de care depind 231 de milioane de euro.

Ședință de Guvern fără ministrul Apărării

Ședința de Guvern are loc fără ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, care a demisionat vineri în urma unui scandal legat de studiile sale.

Premierul Ilie Bolojan a transmis un comunicat de presă în care a anunțat că a „luat act” de demisia ministrului USR, iar în declarațiile de la începutul ședinței de Guvern nu a făcut nicio referire cu privire la acest scandal.

De asemenea, Bolojan a anunțat că îl va propune pe ministrul Economiei, Radu Miruță, pentru a prelua interimatul la Apărare.

Portofoliul de la Apărare îi revine USR. Liderii partidului au avut o ședință, vineri, după demisia lui Moșteanu, în care nu au luat o decizie cu privire la numele celui care îl va înlocui pe Moșteanu. În partid sunt discutate mai multe variante, una dintre ele fiind deputatul USR Alexandru Dimitriu.