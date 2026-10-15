Cine câștigă și cine pierde dacă Guvernul Niculescu-PSD trece la vot. Sociolog: „PNL a pierdut avansul obținut după căderea guvernului”

PSD ar putea câștiga procente în rândul propriului electorat, dacă va reuși să își impune măsurile guvernamenale. Foto: Colaj Agerpres/INQUAM Photos

Sociologul Remus Ștefureac a explicat, joi, la Antena 3 CNN, care sunt perspectivele principalelor partide politice, dacă Guvernul Niculescu va fi învestit la Palatul Victoria. Acesta este de părere că PSD va câștiga pe termen scurt, însă situația complicată a economiei ar putea afecta imginea partidului dacă guvernul nu va respecta promisiunile social-democraților. Ștefureac a comentat și ultimul mesaj publicat de Ilie Bolojan în care acesta le-a răspuns celor care îi reproșează votul pentru Guvernul Niculescu, spunând că „cel mai ușor e să fii radical”.

„Cred că e o situație care, cumva, nu-i o fericire pentru niciunul dintre competitorii politici. Însă, pe de altă parte, pentru România, cinci luni de interimat este mult prea mult, mai ales în acest context marcat de atât de multe crize. E departe de a fi într-o situație ideală, însă, cu această hiperfragmentare în Parlament, cred că sunt 11 grupuri parlamentare, dacă nu mă înșel, am văzut cu toții cât de dificilă este formarea unui guvern.

Sigur, întotdeauna există și soluția întoarcerii la popor, a alegerilor anticipate, dar și aceasta, dincolo de diversele argumentații transmise de diversele partide, de mesajele cu caracter, sigur, mai degrabă electoral, în realitate, alegerile anticipate ar avantaja astăzi cel puțin un singur partid și, în plus, ar însemna și o prelungire a unei situații de incertitudine, cu efecte, iarăși, foarte complicate în acest context asupra economiei”, a spus Ștefureac.

Astfel, el a subliniat că, pe termen scurt, PSD ar putea avea un „ușor ascendent” prin intrarea la guvernare, în timp ce PNL a pierdut în perioada interimatului.

„Este posibil ca, pe termen scurt, PSD să aibă, să spunem, un ușor ascendent, pentru că, normal, ajunge la guvernare și cel puțin o parte din alegătorii mai vechi ai PSD să se reactiveze. Însă dificultățile guvernării își vor pune amprenta, inevitabil, pentru că țara nu este în cea mai grozavă situație.

În ceea ce privește PNL, sigur, beneficiază în continuare de un președinte care are, să spunem, un oarecare nivel de popularitate. PNL a crescut foarte puternic în momentul moțiunii de cenzură, cu vreo șase-șapte puncte, ceea ce e enorm într-o singură lună, dar apoi a pierdut în perioada aceasta de interimat, a pierdut câteva puncte pe termen ceva mai lung.

Însă, sigur, într-o perioadă dificilă, fiind în Opoziție, dacă ai și o poziție eficientă, poți să recuperezi, dar nu e o garanție. Evident, are acest avantaj, repet, al unui lider care are în continuare o popularitate și, dacă nu va fi o sciziune majoră, să spunem, între bazinele electorale ale partidelor și bazinele electorale PNL și USR, evident că se poate recupera”, a mai spus el.

Legat de USR, Ștefureac a spus că s-a poziționat mai solid ca partid de Opoziție prin refuzul de a vota Guvernul Niculescu.

„La fel, USR e într-o poziție solidă de partid care se fixează ceva mai adânc în zona aceasta de Opoziție, refuzând, până la urmă, un vot pentru acest guvern. Are și un lider, sigur, printre liderii săi, dar are un lider destul de popular, care nu e președintele partidului, dar unul dintre liderii săi.

O doamnă (n.r. - Diana Buzoianu) este într-un top trei-patru lideri de încredere în acest moment în România, ceea ce, sigur, poate să ajute pe termen lung, dar, de asemenea, nu e o garanție, pentru că în opoziție este, în continuare, și AUR, care a fost destul de constant în ultimul an și jumătate în intenția de vot”, a adăugat el.

„Deci vine o perioadă de incertitudine. Putem să speculăm, dar să facem predicții și pronosticuri cred că ar fi un pic hazardat. Esențial e, măcar din punctul de vedere al funcționării guvernării și al unor reforme esențiale, eu la PSD cel puțin văd mai degrabă și un fel de oportunitate, pentru că, dacă ar reuși în acest partid care domină evident această guvernare, să genereze măcar un tip de reforme esențiale acestei țări, mă gândesc măcar la o parte a reformei administrativ-teritoriale, poate că are o șansă să evite, să spunem, niște costuri inevitabile ale guvernării într-o situație de criză destul de gravă”, a conchis Ștefureac.

Premierul interimar Ilie Bolojan le-a răspuns, joi, celor care îi reproșează că PNL ar putea vota pentru învestirea guvernului condus de premierul desemnat Luca Niculescu, susținând că, după cinci luni de criză politică, România nu își mai permite să rămână fără un guvern cu puteri depline.

„Cel mai ușor este să fii radical”, afirmă liderul PNL, care avertizează asupra riscurilor pentru sistemul sanitar, a dificultăților de împrumut și a costurilor tot mai mari ale finanțării țării.