Cine este Florin Duma, propunerea PNL pentru Ministerul Economiei și ce funcție ocupă în cadrul IMM România

Adrian Veștea urmează să depună, duminică, lista miniștrilor cu care va încerca să obțină un vot de învestire a noului Guvern. Printre variantele vehiculate înaintea anunțului oficial se numără Florin Duma, prim-vicepreședintele pentru dialog social în cadrul IMM România, propus de PNL la ministerul Economiei.
Florin Duma este, în prezent, prim-vicepreședinte pentru dialog social în cadrul IMM România, una dintre cele mai importante organizații patronale din țară. IMM România reprezintă interesele întreprinderilor mici și mijlocii în relația cu Guvernul, Parlamentul și sindicatele.
Din anul 2016, Duma a fost președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova, organizație județeană a federației patronale naționale, potrivit StartUp Cafe. El a ocupat și funcția de președinte al IMM România pentru scurt timp, însă după revenirea lui Jianu la conducerea organizației, Florin Duma a rămas în structura executivă a patronatului, ocupând funcția din prezent: prim-vicepreședinte pentru dialog social.
În anul 2004, Florin Duma a fondat, împreună cu soția sa, firma „Durocar SRL”, din Ploiești, specializată în construcții industriale și civile. În 2023, firma a avut venituri totale 7,2 milioane de lei și un profit de aproximativ 780.000 de lei, cu un număr de 13 salariați proprii.
Născut în Blaj, județul Alba, Duma a absolvit Facultatea de Mecanică a Universității Transilvania Brașov (1986).
Posibila listă de miniștri a Guvernului Veștea
Miniștrii propuși de Sorin Grindeanu și conducerea PSD pentru noul guvern sunt:
- Marian Neacșu - vicepremier și Ministerul Afacerilor Interne
- Alexandru Rogobete - Ministerul Sănătății
- Bogdan Ivan - Ministerul Energiei
- Florin Manole - Ministerul Muncii
- Barbu - Ministerul Agriculturii
- Radu Marinescu - Mininisterul Justiției
- Mihai Ghigiu - Ministerul Mediului
- Romeo Lungu - Ministerul Dezvoltării
- Ioan Vulpescu - Ministerul Culturii
- Radu Oprea - Secretar General
Alți posibili miniștri (PNL) în guvernul Veștea:
- Alina Gorghiu - vicepremier
- Alexandru Nazare - Ministerul Finanțelor
- Florin Zaharia - MIPE
- Cristian Pistol - Ministerul Transporturilor
- Florin Duma - Ministerul Economiei
- Sorin Câmpeanu - Ministerul Apărării
- Monica Anisie - Ministerul Educației