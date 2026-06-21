Cine este Florin Duma, propunerea PNL pentru Ministerul Economiei și ce funcție ocupă în cadrul IMM România

1 minut de citit Publicat la 19:25 21 Iun 2026 Modificat la 19:25 21 Iun 2026

Florin Duma. Foto: Agerpres

Adrian Veștea urmează să depună, duminică, lista miniștrilor cu care va încerca să obțină un vot de învestire a noului Guvern. Printre variantele vehiculate înaintea anunțului oficial se numără Florin Duma, prim-vicepreședintele pentru dialog social în cadrul IMM România, propus de PNL la ministerul Economiei.

Florin Duma este, în prezent, prim-vicepreședinte pentru dialog social în cadrul IMM România, una dintre cele mai importante organizații patronale din țară. IMM România reprezintă interesele întreprinderilor mici și mijlocii în relația cu Guvernul, Parlamentul și sindicatele.

Din anul 2016, Duma a fost președintele Patronatului Întreprinderilor Mici și Mijlocii Prahova, organizație județeană a federației patronale naționale, potrivit StartUp Cafe. El a ocupat și funcția de președinte al IMM România pentru scurt timp, însă după revenirea lui Jianu la conducerea organizației, Florin Duma a rămas în structura executivă a patronatului, ocupând funcția din prezent: prim-vicepreședinte pentru dialog social.

În anul 2004, Florin Duma a fondat, împreună cu soția sa, firma „Durocar SRL”, din Ploiești, specializată în construcții industriale și civile. În 2023, firma a avut venituri totale 7,2 milioane de lei și un profit de aproximativ 780.000 de lei, cu un număr de 13 salariați proprii.

Născut în Blaj, județul Alba, Duma a absolvit Facultatea de Mecanică a Universității Transilvania Brașov (1986).

Posibila listă de miniștri a Guvernului Veștea

Miniștrii propuși de Sorin Grindeanu și conducerea PSD pentru noul guvern sunt:

Marian Neacșu - vicepremier și Ministerul Afacerilor Interne

Alexandru Rogobete - Ministerul Sănătății

Bogdan Ivan - Ministerul Energiei

Florin Manole - Ministerul Muncii

Barbu - Ministerul Agriculturii

Radu Marinescu - Mininisterul Justiției

Mihai Ghigiu - Ministerul Mediului

Romeo Lungu - Ministerul Dezvoltării

Ioan Vulpescu - Ministerul Culturii

Radu Oprea - Secretar General

Alți posibili miniștri (PNL) în guvernul Veștea:

Alina Gorghiu - vicepremier

Alexandru Nazare - Ministerul Finanțelor

Florin Zaharia - MIPE

Cristian Pistol - Ministerul Transporturilor

Florin Duma - Ministerul Economiei

Sorin Câmpeanu - Ministerul Apărării

Monica Anisie - Ministerul Educației