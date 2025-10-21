Ciprian Ciucu anunță că nu va avea loc un referendum privind pensiile speciale odată cu alegerile din Capitală: „Am agreat în Coaliție”

Judecătorii CCR au respins în totalitate legea Guvernului Bolojan care prevedea reforma pensiilor speciale ale magistraților. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu a anunțat marți că nu va avea loc un referendum pe tema pensiilor speciale odată cu alegerile pentru Primăria Capitalei. Prim-vicepreședintele PNL a spus că decizia a fost agreată în Coaliție. Anunțul liderului liberal vine după ce în ședința Coaliției, social-democrații au părăsit discuțiile după ce premierul Ilie Bolojan a refuzat înființarea unui grup de lucru pentru pensiile magistraților și a anunțat că tot el se va ocupa de această reformă.

De asemenea, Ciucu declarase, în urmă cu o zi, după decizia CCR de respingere e legii care viza pensiile magistraţilor, că un referendum pe tema eliminării pensiilor speciale ar fi oportun să fie organizat odată cu alegerile parţiale locale de anul acesta.



„Am agreat astăzi în Coaliţie să nu mai amestecăm lucrurile şi să nu mai facem vreun nou referendum legat de pensiile speciale, ca soluţie de deblocare a relaţiei cu CCR. Soluţia va trebui să fie constituţională şi politică'”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.

Ideea unui referendum național, dar în ceea ce privește vârsta de pensionare a magistraților, a fost lansată și de Kelemen Hunor.

Președintele UDMR crede că un referendum național privind vârsta de pensionare a magistraților ar demonstra Curții Constituționale că românii nu își doresc să fie concetățeni „mai speciali”. În acest demers însă trebuie atras și președintele Nicușor Dan, a spus liderul UDMR.

Judecătorii CCR au respins luni în totalitate legea care prevedea reforma pensiilor speciale. Potrivit surselor citate, decizia a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Votul în CCR a fost de 5/4 pentru admiterea sesizării instanței supreme.