Ciprian Ciucu, întâlnire cu ministrul german pentru Europa: au discutat despre investiții, digitalizare și lupta contra dezinformării

01 Noi 2025

Cei doi oficiali au convenit să mențină legătura și să continue dialogul privind cooperarea administrativă și europeană. Foto: Primăria Sectorului 6

Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6, s-a întâlnit, sâmbătă în București, cu Gunther Krichbaum, ministrul de stat pentru Europa al Germaniei. În cadrul discuției de la Primăria Sectorului 6, care a durat aproximativ 40 de minute, cei doi oficiali au abordat teme variate: de la rolul administrației locale în atragerea investițiilor și a fondurilor europene, până la combaterea dezinformării și a curentelor extremiste, în contextul războiului hibrid purtat de Rusia împotriva democrațiilor europene.

Vizita a avut loc după participarea oficialului german la Forumul de Pace de la Paris, eveniment la care s-a lansat inițiativa europeană „StrongerTogether”, un amplu proces de consultare a cetățenilor privind apărarea și reziliența Uniunii Europene, organizată în colaborare cu ministerele de externe ale Franței, Germaniei, Poloniei și think-tankul GLOBSEC.

După ce s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan și cu alți oficiali români, Gunther Krichbaum a ajuns, sâmbătă dimineața, în biroul primarului Ciprian Ciucu. Discuția a durat circa 40 de minute și a atins teme variate, de la securitatea europeană până bunele practici în Sectorul 6.

„Vedem că multe companii au încredere în România, iar această încredere este creată în cele din urmă de autoritățile locale, capabile să atragă investitori străini”, a declarat Gunther Krichbaum.

Ciprian Ciucu a subliniat, la rândul său, rolul „diplomatic” al primarilor în relația cu investitorii și partenerii internaționali.

„Primarii trebuie să fie implicați în atragerea de capital și în oferirea de garanții că afacerile se pot dezvolta în orașele lor. De asemenea, primarii au și un rol diplomatic, mai ales când reprezintă o capitală europeană”, a spus primarul Sectorului 6.

Întrebat de ce a ales să intre în administrație, Ciucu a explicat că a dorit să aplice direct strategiile pe care, anterior, le concepea ca expert în consultanță.

„Am vrut să grăbesc lucrurile și să aplic la mine în oraș acele strategii pe care le făceam pentru alții”, a spus edilul.

Ciprian Ciucu a amintit mai multe proiecte realizate cu fonduri europene – școli, creșe și grădinițe noi, spații verzi reconfigurate sub conceptul de „oraș-parc”, dar și investiții majore precum Parcul Liniei sau modernizarea Lacului Morii.

Discuțiile au vizat și teme de securitate și combatere a dezinformării.

„Momentele tensionate din ultimii ani, cu ascensiunea extremismului, au fost posibile pentru că încrederea în politicieni a scăzut dramatic”, a spus primarul Sectorului 6, adăugând că este responsabilitatea clasei politice să reconstruiască această încredere.

Gunther Krichbaum a reafirmat angajamentul Germaniei față de extinderea Uniunii Europene către Republica Moldova și Ucraina, considerând acest pas „un semnal strategic și moral corect”. Totodată, el a subliniat importanța digitalizării și a reducerii birocrației, domenii în care România poate prelua modele de bune practici din Germania.

Ciprian Ciucu a precizat că administrația Sectorului 6 se află deja într-un proces accelerat de modernizare.

„Digitalizarea nu mai este un moft, ci o formă de respect față de timpul oamenilor. Mi se potrivește, într-un fel, spiritul german, pentru că îmi plac ordinea, regulile, standardele, calitatea. În direcția aceasta vreau să duc și Bucureștiul”, a adăugat liberalul.

Cei doi oficiali au convenit să mențină legătura și să continue dialogul privind cooperarea administrativă și europeană.