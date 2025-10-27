Ciucu îl critică pe Drulă că nu a discutat în Coaliție „implementarea referendumului lui Nicușor Dan”: „Tu, de fapt, ce urmărești?”

Ciprian Ciucu este candidatul PNL la Primăria Capitalei. Foto: Agerpres

Ciprian Ciucu, primarul Sectorul 6 și candidatul din partea Partidului Național Liberal (PNL) la alegerile pentru Primăria Capitalei, a explicat luni seara, la Antena 3 CNN, motivele pentru care intră în cursa electorală și care este strategia pentru dezvoltarea Bucureștiului. El i-a dat replica și lui Cătălin Drulă, candidatul USR, după ce acesta din urmă acuză PSD, PNL și AUR că s-au aliat în Parlament ca să blocheze referendumul inițiat de Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu a declarat că experiența ca primar de sector îl ajută să aducă aceeași ordine și calitate în tot Bucureștiul și susține că se va dedica în totalitate acestui proiect.

„Mă simt pregătit. Bucureștiul este un oraș pe care îl iubesc, în care am trăit toată viața mea și efectiv, ceea ce am spus acolo este și adevărul, pentru că am încercat să spun ceea ce simt că mor de ciudă când merg într-un oraș pus la punct, bine pus la punct, un oraș așezat, în care totul este ordonat, totul are o logică. Serviciile publice sunt de calitate, traficul este decent, aerul nu te otrăvește, reclamele nu țipă la tine, nu cade tencuiala pe blocuri, nu te agresează orașul în care trăiești și după care vii în București și te simți de foarte mult agresat în propriul tău oraș.

Și zic că la mine în sector, unde am fost prima oară în ultimii ani, am reușit cât de cât să pun lucrurile la punct. Eu cred că se poate. Sunt convins că se poate. Da, se poate și am de gând să îmi dedic următorii ani din viață acestui proiect, Bucureștiului, pentru că am ajuns la o vârstă în care am acumulat și multă experiență, multe cunoștințe, am reușit să fac echipe, pot să vin cu rezultate și pot duce această experiență pentru tot Bucureștiul, pentru că iubesc acest oraș”, a declarat Ciprian Ciucu, în direct la Antena 3 CNN.

Ciucu: „Nu cred că trebuie să ne alegem candidații la masa verde”

Întrebat dacă i-ar fi fost mai ușor dacă avea sprijnul Coaliției de guvernare și dacă ar fi fost acel tip de candidat unic, acesta a răspuns că „bucureștenii au nevoie să se cunoască pe candidații care pretind această funcție”.

„Nu cred că trebuie să ne alegem candidații la masa verde. Nu cred că este o idee foarte bună să avem un singur candidat al extremiștilor, al populiștilor și un candidat al coaliției, pentru că l-am potența pe acel candidat și, din punctul meu de vedere, nu este bine să mergem cu două blocuri electorale, unul pro-european și unul să-l numim așa populist sau anti-european. Bucureștenii au nevoie să-i cunoască pe candidații care pretind această funcție, care pretind că au aceste cunoștințe și să se exprime în cunoștință de cauză și eu am încredere că pe parcursul dezbaterilor care vor urma, fiecare candidat se va prezenta foarte bine și bucureștenii vor avea efectiv de unde alege, pentru că vedem că sunt candidați până la urmă valoroși cei care au fost anunțați”, a mai adăugat acesta.

Ciucu: „Nu îl atac pe Cătălin Drulă, îl apreciez ca om politic”

De asemenea, primarul Sectorului 6 a comentat și declarația contracandidatului său, Cătălin Drulă, care acuză PSD, PNL și AUR că s-au aliat în Parlament ca să blocheze referendumul inițiat de Nicușor Dan.

Ciprian Ciucu a explicat că este de acord cu acest referendum, însă atacul inițiat de candidatul USR la Primăria Capitalei este, potrivit lui, nefondat, deoarece proiectul nu a fost discutat până acum în Coaliție.

„Mi-am propus ca această în această campanie să fiu puțin mai zen și să nu îl atac pe Cătălin Drulă, pe care, de altfel, îl apreciez ca om politic și nu doar ca om politic, ci ca un profesionist. Nici pe Daniel Băluță, dar va trebui să-i reamintesc lui Cătălin că USR, din fericire, este parte a Coaliției și noi avem un protocol, iar acest protocol spune așa: când vrei să promovezi un act normativ, vii și îl discuții în Coaliție ca să te asiguri că va trece acel act normativ. Eu aici sunt foarte de acord cu Cătălin.

Acest referendum trebuie să fie pus în practică, dar nu a venit în Coaliție, așa cum este normal cumva. Adică hai să vedem și noi.

Proiectul a fost depus doar la Cameră, ceea ce arată cumva intenția că s-a dus special ca să spună: „Aha, nu votați referendumul lui Nicușor Dan și nu îl susțineți”. Păi, stai puțin, că nu l-am discutat în Coaliție, doar l-am depus de câteva zile și nu ai intrat într-o discuție să vedem cum îmbunătățim lucrurile.

Eu nu am văzut acest proiect de lege, am zis că îl susțin ca idee, dar nu știu ce susțin, pentru că l-am rugat să-mi trimită și mie proiectul, dar nu așa se face. În momentul în care vrei să obții consensul, faci tot ce poți tu ca să obții consensul, ca să treacă proiectul de lege. Adică înainte te duci și îl prezinți partenerului de la care tu vrei suportul. Deci, dacă vrei sprijinul nostru, vii și îl prezinți, este normal, îl discutăm, îl agreăm de comun acord, poate să semnăm și noi și atunci cu adevărat vei avea un proiect care va trece.

Deci invitația mea este cât se poate de sinceră. Hai să ducem acest proiect în masa Coaliției, să vină și Cătălin Drulă acolo, să-l discutăm și să-l punem în practică, pentru că pe fond are dreptate, dar contează foarte mult și modul în care tu, de fapt ce urmărești.

Urmărești să ai proiectul votat? Atunci e perfect. Ori urmărești să ai un motiv să arăți cu degetul.

Întotdeauna când vreau să fac un proiect, și aici am reușit ca să am o foarte bună colaborare și cu USR și cu PSD, tocmai pentru că i-am respectat și nu i-am pus niciodată în fața faptului împlinit. Am avut de fiecare ședință pregătitoare în care știam ceea ce urmează. Așa se construiește o Coaliție”, a mai explicat acesta.

Ce spune despre candidatura sa

De asemenea, întrebat de ce ar trebui ca bucureștenii să-l voteze, acesta a răspuns:

„De ce să mă voteze pe mine?

În primul rând, dacă mă votează, vreau să mă voteze pentru ceea ce spun eu, nu pentru ceea ce spun alții despre mine, ci ceea ce spun eu că voi face. În primul rând zic că am o viziune. Am o viziune foarte clară despre București, mă ocup de București de peste 10 ani de zile, nemijlocit. În primul rând, am fost consilier general, după care sunt primar la al doilea mandat și am memoria instituțională și știu exact ce se întâmplă și care sunt marile sisteme ale acestui oraș. Știu exact cum funcționează bugetul, știu exact cum funcționează fiecare serviciu public din acest oraș. În al doilea rând, în afară de viziune, și aici cumva mă detașez, zic eu, de candidații mei, că am și un solid background teoretic, adică eu asta am studiat, reforma administrației publice, în asta am lucrat ca și consultant și în România, și în afara țării. Asta am și predat, management la Universitatea din București, ca invitat, nu ca profesor, ca să fie foarte clar, iar mai departe am și aceste rezultate în spate.

Pot să vin cu date foarte clare despre câte școli am construit de la zero, cel mai mare parc după 1989, făcut de la zero, Parcul Liniei. Câte microzone am reabilitat și le-am sistematizat complet, câte drumuri noi de la zero de pământ, realizate într-un timp foarte, foarte scurt, pentru că îmi urmăresc proiecte de investiții cu foarte mare tenacitate. Dacă întârzii un aviz, eu sun după el”, a mai adăugat Ciucu.

„E nevoie de un primar general care să fie și lider și care să își poată impune o viziune”

Acesta a vorbit și despre principalele probleme ale Capitalei.

„Bucureștiul are două tipuri de probleme: are o categorie de meta probleme și o categorie foarte clară de probleme care s-au acumulat din cauza acestor meta probleme. Care sunt meta problemele? Sunt cele care țin de guvernanță, de guvernare, de viziune, pentru că viziunea mea, de exemplu, în ceea ce privește urbanismul, este diferită de viziunea lui Daniel Băluță și nu ne găsim în același loc.

Și atunci e nevoie de un primar general care să fie și lider și care să își poată impune o viziune sau măcar să discute cu ceilalți.

Aici este o problemă de guvernanță. Șapte primari aleși care nu se înțeleg, care nu-și planifică împreună bugetele și care nu acționează de foarte multe ori împreună. Și de aici apar foarte multe probleme de capacitate administrativă și de ceea ce trebuie să se întâmple în orașe, pe când, de exemplu, bugetul Bucureștiului, Bucureștiul este undeva ca PIB între Republica Moldova și Bulgaria, mai aproape de Bulgaria.

Vă dați seama la câtă activitatea economică, care a rămas foarte mult în administrație, e nevoie de o reformă a administrației, să știm ce face Primăria Generală, ce fac primăriile de sector și banii trebuie să urmeze competențele.

Vreau să spun că din aceste meta probleme care țin de guvernanță, de guvernarea Bucureștiului, rezidă faptul că Bucureștiul are capacitatea administrativă să se ocupe de politici care să reducă poluarea, trafic și risc seismic”, a mai adăugat acesta.

Întrebat care e promisiunea pe care o face pentru bucureșteni, Ciprian Ciucu a declarat că va pune orașul la punct.

„Promisiunea mea este că o să pun Bucureștiul la punct. Îmi doresc și eu să cresc într-o capitală așezată, un oraș așezat, în care să mă simt bine, să nu mă agreseze nimeni”, a încheiat Ciprian Ciucu, primarul sectorului 6.

Alegerile pentru Primăria Capitalei vor avea loc la data de 7 decembrie.

Executivul a adoptat două hotărâri privind organizarea alegerilor locale parțiale. A fost stabilit și calendarul depunerii candidaturilor. Campania electorală va fi de doar 15 zile, fiind alegeri parțiale termenele sunt reduse la jumătate, și va începe pe data de 22 noimebrie.