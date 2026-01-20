Consilierul trimis de Nicușor Dan la Davos explică poziția României: „Nu putem fi primii care sar în ringul de box, nici ultimii”

Consilierul Prezidențial pentru probleme economice și sociale, Radu Burnete. Foto: Agerpres

Consilierul Prezidențial pentru probleme economice și sociale, Radu Burnete, trimis la Davos de Nicușor Dan, a explicat marți poziția României. „Nu cred că putem fi mereu primii care sar în ringul de box, nici ultimii. Va fi o coregrafie complicată în anii ce vin care are nevoie de toate resursele intelectuale ale națiunii noastre”, a transmis Burnete pe Facebook.

„România are cea mai numeroasă și semnificativă delegație la Davos pe care a avut-o vreodată și la întoarcere voi detalia principalele idei și direcții conturate acolo. Este evident că lumea construită în doi pași mari după 1945 și apoi după 1989 nu-și mai încape în hainele croite atunci și Davos este încă un loc unde asta se vede.

Epoca globalizării fără constrângeri, epoca comerțului multilateral și a dominației cvasi-absolute a companiilor multinaționale occidentale lasă loc uneia noi, care nu știm cu adevărat cum va arăta: tarife vamale, granițe mai puțin poroase, incertitudini mult mai mari, ingerințe politice și rațiuni de securitate care le preced pe cele economice. Cu toate acestea oamenii și statele vor continua să facă afaceri și comerț. Au făcut-o mereu. Convingerea mea este că o lume a comerțului liber este mai prosperă decât cea care se creionează acum în fața noastră și că vom reveni cândva la ea. Până atunci nu putem ignora realitatea din teren, dar chiar și în aceste condiții România își poate continua dezvoltarea economică”, a transmis el.

Burnete adaugă faptul că „putem contribui la o Uniune Europeană care să rămână un gigant comercial”, luând apărarea Acordului UE-Mercosur.

„Putem contribui la o Uniune Europeană care să rămână un gigant comercial (acordul cu Mercosur face asta și cred că ar trebui să continuăm) și putem în paralel să atragem investiții americane în sectoare cheie, ceea ce o să facem. Nu ne împiedică nimic să sprijinim companiile noastre și acest episod al consolidării bugetare va fi depășit. Putem să avem relații comerciale și cu țările din Asia sau Orientul Mijlociu sau America Latină. Înseamnă asta că suntem cu toată lumea și cu nimeni? Nu.

Ceea ce contează sunt direcția, principiile și liniile roșii: România trebuie să atingă nivelul de dezvoltare al Europei Centrale (Austria, Cehia, etc). Facem afaceri, dar nu în orice condiții. Suntem prietenoși cu investitorii câtă vreme ne respectă valorile. Nu acceptăm să fim supuși unui război economic hibrid sau competiției neloiale. Democrația și libertatea nu sunt negociabile”, a adăugat Burnete.

Astfel, consilierul subliniază faptul că „Uniunea Europeană e locul nostru în lume” și că „nu cred că putem fi mereu primii care sar în ringul de box, nici ultimii”.

„Vom sprijini companiile noastre. Uniunea Europeană e locul nostru în lume, America este cel mai important aliat. Suntem o țară medie cu ambiții uneori dincolo de resursele pe care le putem angrena în jocul geopolitic, dar asta înseamnă să tragem tare să creștem resursele nu neapărat să ne reducem ambițiile. Nu cred că putem fi mereu primii care sar în ringul de box, nici ultimii. Va fi o coregrafie complicată în anii ce vin care are nevoie de toate resursele intelectuale ale națiunii noastre”, a concis Burnete.

Forumul Economic de la Davos a început luni, 19 ianuarie și se va desfășura până vineri, 23 ianuarie. Evenimentul are loc pe fundalul celei mai grave crize în relația transatlantică din ultimele decenii.

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a spus luni că „Preşedintele Nicușor Dan era bine să fie la Forumul de la Davos, chiar dacă doar pentru o zi-două, pentru a discuta cu lideri importanţi ai lumii şi a prezenta opinia României cu privire la chestiuni sensibile”.