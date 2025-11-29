Cristian Diaconescu: Recunoașterea Crimeei ca teritoriu rusesc ar pune în pericol exploatarea gazului din Marea Neagră

1 minut de citit Publicat la 20:16 29 Noi 2025 Modificat la 20:24 29 Noi 2025

Cristian Diaconescu. Foto: Agerpres

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu avertizează că o posibilă recunoaștere de facto a Crimeei ca teritoriu aparținând Federației Ruse ar deschide o problemă majoră pentru România: delimitarea apelor din Marea Neagră și, implicit, siguranța operațiunilor de exploatare a gazelor offshore. Declarațiile au fost făcute sâmbătă, la Digi24.

Diaconescu a explicat că un asemenea gest politic ar putea afecta direct stabilitatea juridică a spațiilor maritime.

„Dacă ar apărea, să spunem, o recunoaştere de facto – nu prea se înţelege ce înseamnă recunoaşterea de facto şi nu de jure – a apartenenţei Crimeei la Federaţia Rusă, practic ar putea fi pusă în discuţie şi întreaga procedură de delimitare a spaţiilor maritime în Marea Neagră. Extragerea gazului din Marea Neagră ar putea fi o problemă”, a afirmat Diaconescu.

Fostul ministru subliniază că nu este clar cum ar reacționa Rusia într-un asemenea cadru, mai ales având în vedere contextul militar și tensiunile din zonă.

„Vedem ce se întâmplă în aceste zile din punct de vedere convenţional, drone etc. Haideţi să ne amintim faptul că în 2027, sperăm, platformele Neptun Deep şi platformele continentale vor începe exploatarea. Dacă hidrocarburile vor reuşi să fie folosite de noi, împreună cu norvegienii cred că acoperim cea mai mare parte a necesarului european. (…) În condiţiile în care teoretic, fără niciun fel de altă nuanţare, discutăm de un tip de pace în Marea Neagră, deci flota rusă va reveni la Sevastopol, nimeni nu-i va putea ataca pentru că, nu-i aşa, există un anumit tip de acord reciproc, iar ei vor putea face ceea ce vor dori”, a avertizat acesta.

În opinia lui Diaconescu, evoluțiile din Crimeea ar putea afecta direct securitatea energetică a României și stabilitatea întregii regiuni. Dacă Rusia ar revendica mai mult spațiu maritim odată cu o recunoaștere de facto, proiectele strategice ale României în Marea Neagră – inclusiv exploatarea Neptun Deep – ar putea intra într-o zonă de risc.