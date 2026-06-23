Csoma Botond spune că Nicușor Dan „a fost foarte tăcut” la consultările de la Cotroceni: „Ne-a pus o singură întrebare, în rest nimic”

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR. Sursa foto: Csoma Botond via Facebook

Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a povestit cum au decurs consultările formațiunii cu Nicușor Dan - el a spus, într-o declarație în direct la Antena 3 CNN, că președintele „nu a spus multe azi” și că nu s-a ajuns la o concluzie clară cu parlamentarii UDMR, la Cotroceni. Csoma a spus că președintele Nicușor Dan le-a pus celor de la UDMR o singură întrebare și că, „în rest ne-a ascultat pe noi”.

„Domnul președinte nu a spus multe azi. A fost foarte tăcut, ne-a pus o singură întrebare, în rest nu prea a zis nimic. Nu știu ce preferințe politice are.

Dânsul ne-a pus o singură întrebare, în rest ne-a ascultat pe noi”, a spus Csoma, la Antena 3 CNN.

Întrebat care a fost întrebarea pe care le-a pus-o Nicușor Dan la consultări, Csoma a răspuns:

„Ne-a întrebat când am vorbit de acest pact, să avem totuși un acord între partidele politice și apoi să venim cu o propunere de premier, a întrebat ce condiții am pune noi într-un asemenea acord.

A fost singura întrebare pe care ne-a pus-o domnul președinte”.

Întrebat dacă așteaptă pactul pentru un guvern, Csoma a spus că președintele „nu a spus nici nu, nici da”.

„Kelemen Hunor i-a spus că ar fi bine să nu procedeze la o desemnare până nu există acest pact între partidele politice și nu există un acord pe chestiuni punctuale. Președintele n-a spus nici nu, nici da, nu știu la ce concluzii a ajuns dânsul”.