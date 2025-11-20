Cum a ajuns Ioana Dogioiu în Consiliul de Administrație al Radioului Public și ce va face acolo: „A fost un memorandum confidențial”

1 minut de citit Publicat la 13:56 20 Noi 2025 Modificat la 13:58 20 Noi 2025

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioanei Dogioiu, 20 noiembrie 2025. Sursa foto: Guvernul României

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioanei Dogioiu, a făcut câteva precizări, joi, despre numirea sa ca membru al Consiliului de Administrație la Radioul Public. Validată de Parlament într-un vot marți, decizia a fost însoțită de controverse și acuzații legate de legalitate și independență instituțională.

„A fost un memorandum. El este întotdeauna la zona de „confidențiale”, pentru ca acolo sunt plasate acele memorandumuri. Dar da, a fost adoptat memorandumul în ședința de Guvern. Membrii Consiliului de Administrație nu au absolut nicio atribuție în privința politicii editoriale, și v-o spun și din propria experiență. Cât am lucrat în TVR, eram editor general pe vremea aceea, nu m-am întâlnit niciodată cu membri Consiliului de Administrație. Ei au cu totul altă treabă: strategii de dezvoltare, bugete, alte aspecte care nu au nicio legătură cu politica editorială. Întotdeauna memorandumurile de acest tip acolo sunt (n.r. la confidențiale). Este o cutumă care există de mult timp înainte să fiu eu aici.”, a precizat Ioana Dogioiu.

Acuzații de ilegalitate privind numirea Ioanei Dogioiu în conducerea Radioului Public

Parlamentul României a validat marți, 18 noiembrie 2025, noul Consiliu de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR), prin vot în plenul comun al celor două camere. Printre membrii titulari a fost votată și Nadina-Ioana Dogioiu, propusă de Guvern.

Conform comunicatului SRR, mandatul noilor membri în CA durează patru ani.

Propunerea Guvernului ca Dogioiu să intre în CA SRR venise anterior — și fusese avizată de comisiile parlamentare reunite de cultură (Senat + Camera Deputaților).

În momentul avizării, grupurile de opoziție au anunțat că vor contesta numirile la Curtea Constituțională, pe motiv că repartizarea locurilor în consiliile de administrație nu respectă proporționalitatea politică.

Numirea Ioanei Dogioiu a fost criticată de mai multe organizații civice (ActiveWatch, Centrul pentru Jurnalism Independent etc.), care spun că prezența ei în CA SRR ar putea afecta independența editorială a Radioului Public.

Mai mult, apar acuzații de ilegalitate: potrivit unor critici, numirea ar fi fost făcută înainte ca Guvernul să adopte un memorandum care să permită—printr-o excepție — ca un secretar de stat sau purtător de cuvânt al Guvernului să fie membru într-un consiliu de administrație al mediilor publice, ceea ce ar încălca prevederile legale standard.

Pe pagina oficială SRR, Dogioiu apare ca membru în noul CA.

Jurnalista Ioana Dogioiu a fost numită în funcţia de purtător de cuvânt al Guvernului în luna iulie a acestui an.