Cum justifică Ciolacu creșterea deficitului bugetar din 2024: Au fost alegeri locale și au fost accelerate niște investiții

Marcel Ciolacu a declarat miercuri că aprobarea bugetului pentru 2025 trebuie să aibă loc cât mai curând, întrucât o întârziere ar afecta salariile, pensiile, investițiile și fondurile europene. Premierul a subliniat că România se încadrează în deficitul asumat de 7% și a explicat că majorarea deficitului bugetar din anul precedent a fost cauzată de investițiile mari în infrastructura rutieră și de accelerarea proiectelor înainte de alegeri. „Astfel s-a ajuns la o cheltuială de peste 50% a ceea ce era estimat pe 4 ani”, a spus premierul.

Ciolacu speră ca mâine să fie aprobat bugetul pe 2025, pentru că, spune el, dacă nu se încadrează în timpul estimat, „România ar avea foarte mult de suferit, și aici vorbesc de salarii, pensii, investiții, fonduri europene”.

„Astăzi am venit la Parlament ca să prezint bugetul și să continue procedura de dezbateri și sperăm ca, mâine, aprobarea bugetului, să ne încadrăm în timpul estimat de liderii de grup și președinții celor două camere. Cred că suntem cu toții de acord că, fără buget de stat trecut în acest moment, România ar avea foarte mult de suferit, și aici vorbesc de salarii, pensii, investiții, fonduri europene și am venit cu un buget, după ce am vorbit ieri cu mai mulți investitori străini, care se va încadra în deficitul asumat de 7%”, a spus premierul.

Acesta a explicat apoi și „degradarea” deficitului bugetar de anul trecut, spunând că s-a ajuns în această situație din cauza investițiilor majore, în special în infrastructura rutieră, unde cofinanțarea a ajuns la 60%.

Mai mult decât atât, Ciolacu dă vina și pe alegerile locale, spunând că, din acest motiv, autoritățile locale au vrut să „accelereze” aceste programe, ajungându-se astfel la o cheltuială de peste 50% din bugetul estimat pentru patru ani.

„A existat o degradarea a deficitului bugetar anul trecut, explicabilă, din investițiile majore în nevoia de cofinanțare mai ales pe rutier, unde știm cu toții că am ajuns la cofinanțări de 60%, știm cu toții necesitatea atât pentru România, cât și pentru întreaga zonă, a Autostrăzii Moldova. Și am avut foarte multe proiecte prinse, acel program Anhgel Saligny, la care am făcut referire și în prezentarea bugetului mai devreme în Parlament, pentru că nu sunt bani cu destinația către primari, sunt bani pentru nivelul de trai al românilor și din zona rurală. A fost estimat la 65 miliarde lei pe 4 ani. Anul trecut au fost și alegeri locale și fiecare autoritate locală a dorit să accelereze aceste programe, astfel încât s-a ajuns la o cheltuială de peste 50% a ceea ce era estimat pe 4 ani. Am intrat anul acesta cu mult mai puține datorii de anul trecut”, a declarat miercuri premierul Marcel Ciolacu.