Dacian Cioloș merge la vot în Parlament cu miniștrii respinși

”În primul rând, vreau să transmit condoleanțe tuturor familiilor care astăzi și în zilele trecute au pierdut pe cineva drag. Este un eșec de proporții al statului că nu a reușit să preîntâmpine ceea ce se întâmplă în aceste zile.

Trăim, din păcate, zile cumplite și e nevoie ca toți care ne aflăm astăzi în funcții publice să tragem învățămintele necesare și să fim responsabili față de faptele noastre, pentru că iată cum decizii administrative pot duce la drame naționale. Cred că timpul discursurilor politice a apus. Ne ajung din urmă faptele și deciziile și, așa cum spunea și președintele Iohannis, suntem în ceasul al 12-lea, când trebuie să luăm decizii și să ne asumăm decizii.

Faptul că noi astăzi suntem în Parlament și deja s-au terminat rapid audierile miniștrilor arată, sper, determinarea noastră de a rezolva imediat criza politică și a ne apuca de treabă, și anume să luăm măsuri imediate pentru a rezolva atât criza politică, cât și criza sanitară, criza pandemică și criza energetică.

E deja ceasul al 12-lea pentru a rezolva aceste crize și de azi înainte trebuie să discutăm de soluții și de modalitățile de a le pune în practică, nu doar să ne lamentăm. Noi am făcut astăzi, în programul de guvernare pe care l-am prezentat aici în Parlament, miniștrii noștri l-au prezentat în fiecare comisie, am făcut propuneri concrete pentru a ieși din aceste crize, pe fiecare domeniu în parte, am făcut propuneri de soluții, dar am propus și oameni în echipa guvernamentală care să fie în măsură să aplice aceste măsuri, oameni competenți pe fiecare domeniu în parte.

Am fost astăzi alături de aproape toți miniștri propuși în audieri în comisii și i-am auzit așa cum i-au auzit și cetățenii și ați văzut oameni responsabili, oameni care au prezentat soluții cu argumente, care au experiență administrativă în spate și care sunt gata să își asume responsabilitățile pe portofoliile lor. Din păcate, am văzut în aceste audieri parlamentare că se votează în continuare pe falii politice și pe sigle de partid.

În multe comisii i-au ascultat pe colegii noștri, le-au pus întrebări, colegii noștri au răspuns cu argumente și chiar am urmărit în mai multe comisii unde parlamentari care au pus întrebări și și-au primit răspunsurile au votat totuși împotrivă, pentru că asta a fost decizia la partid. Mi-a părut rău să văd acest lucru

(...) Aș vrea să fac un apel către parlamentari să treacă peste orgolii politice și să voteze acest guvern, mâine dimineață, pentru că, în situația în care ne aflăm, acest guvern este o soluție și oferă soluții. Am fost singura soluție care a venit cu propuneri la Cotroceni, acum o săptămână, (...) am căutat să structurăm o echipă, să venim cu un program de guvernare. Nu am folosit cele 10 zile, tocmai pentru că suntem conștienți de urgența momentului”, a spus Dacian Cioloș.

