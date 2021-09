Dan Barna l-a ameninţat pe premierul Florin Cîţu cu moţiunea de cenzură, la şedinţa de guvern

Este vorba de programul în legătură cu care premierul a fost acuzat că vrea să-i cumpere pe primari, ca să-l susţină în cursa internă din PNL.

Miniştrii USR s-au opus acestui proiect, iar Dacian Cioloş, copreşedinte USR-PLUS, vorbeşte deschis despre ieşirea de la guvernare.

Acum, miniştrii USR-PLUS îşi fac strategia într-o şedinţă de urgenţă în Parlament, iar decizia lor ar putea avea urmări asupra cabinetului Cîţu.

Surse: Dan Barna l-a ameninţat cu moţiunea de cenzură pe Florin Cîţu

În plus, potrivit unor surse Antena 3, Dan Barna l-a ameninţat cu moţiunea de cenzură pe Florin Cîţu, în timpul şedinţei de guvern. Şedinţa a fost suspendată până diseară.

Oficial, şedinţa de guvern s-a suspendat până la ora 19, pentru că începe sesiunea parlamentară.

Neoficial, se ştie că premierul Florin Cîţu a forţat cumva aprobarea acelui proiect de investiţii în valoarea de 50 miliarde de lei care se va întinde pe şapte ani şi cu care USR-PLUS nu a fost de acord.

Şi ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă, a propus ieşirea de la guvernare, în cazul în care va trece această OUG Anghel Saligny fără aviz de la Ministerul Justiţiei.

USR nu ar mai vrea să cedeze presiunii liberalilor

De altfel, cei de la USR-PLUS acuză PNL că prin acest proiect îşi câştigă încrederea, mai ales pe Florin Cîţu care, dând aceşti bani către administraţiile locale, şi-ar asigura puterea în congresul PNL, având astfel nişte voturi pentru a câştiga preşedinţia formaţiunii.

"Pentru noi rămâne foarte importantă respectarea protocolului de colaborare aşa cum a fost el semnat.

Sunt convins că vom găsi o variantă ca să rămânem într-o colaborare", a declarat, miercuri, Dan Barna.

Potrivit unor surse din partid, de această dată, cei din USR nu mai vor să cedeze presiunii liberalilor şi vor merge cu această carte pe masa şedinţei de guvern - ieşirea de la guverare, în cazul în care premierul nu ţine cont de punctul lor de vedere.

Şedinţa de guvern a fost suspendată

Luat la întrebări de jurnalişti, premierul Florin Cîţu a evitat miercuri să spună dacă proiectul pe care a vrut să-l introducă pe ordinea de zi a şedinţei de guvern are avizele necesare.

Ulterior, premierul a răspuns ameninţării venite de la USR-PLUS şi i-a acuzat voalat pe liderii formaţiunii de inconsecvenţă.

"Eu am întrebat dacă procedurile legale au fost respectate. Secretariatul General și Ministerul Dezvoltării au spus că au fost respectate procedurile legale", a spus Cîțu.

Întrebat insistent de presă dacă există aviz de la MJ pe proiectul "Anghel Saligny", premierul nu a oferit un răspuns clar.

"Nu s-a adoptat pentru că aveam un aviz de la Finanțe cu observații, care este acum procesat și ar trebui să vină aici, la ședința de grup. Vom reveni la ora 19.00.

Cîțu, despre amenințările ruperii coaliției: "Amenințările vin și pleacă"

Niciodată nu va publica nimeni în Monitorul Oficial un proiect care nu respectă procedurile", a spus Cîțu.

Dacian Cioloş, copreşedintele USR-PLUS, a declarat, miercuri, că formaţiunea sa se va retrage de la guvernare, dacă părerea miniştrilor săi lor nu contează în Executiv.

Cioloș anunță că miniștrii USR-PLUS s-ar putea retrage din Guvern

Miniștrii USR-PLUS se vor retrage din Guvern dacă nu sunt respectate solicitările privind desființarea Secției speciale de investigare a magistraților și negocierea programului "Anghel Saligny", a avertizat şi Dacian Cioloș.

"E o propunere pe care eu o voi face. Nu am luat o decizie formală în partid, dar e clar că miniștrii, colegii noștri din USR PLUS nu mai au ce să caute într-un guvern în care punctul lor de vedere nu este respectat și cu un prim-ministru care deja, după ce l-a demis pe ministrul

Sănătății fără să ne consulte, ar decide pe agenda guvernului împotriva voinței colegilor noștri.

Asta nu e o modalitate prin care să putem lupta împreună în mod costructiv", a spus şi Dacian Cioloș, miercuri, potrivit digi24.ro.

El spune că miniștrii USR PLUS nu au știut de introducerea programului "Anghel Saligny" pe ordinea de zi suplimentară.

"Din câte înțeleg, nu are toate avizele, pentru că nu-l are pe cel al Ministerului Justiției și nici pe cel al Transporturilor. Am avut o discuție în coaliție. Convenisem că acest proiect nu intră pe ordinea de zi până nu clarificăm și votul pe desființarea Secției Speciale. (...)

Vrem că continuăm în această formulă. N-o să depunem noi moțiune (de cenzură – n.red.), dar colegii noștri se vor retrage din Guvern. Vom avea discuții", a continuat copreședintele USR-PLUS.

