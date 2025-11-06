Daniel Băluță: "Mă simt la fel de susținut de Nicușor Dan ca orice alt candidat pro-european. Nu m-a deranjat că a mers la Drulă"

Mă simt cel puțin la fel de susținut ca oricare alt candidat pro-european, pe care sunt convins că președintele României îl susține", a adăugat Băluţă. Foto: Agerpres

Primarul Sectorului 4, candidatul PSD la alegerile pentru Primăria Bucureşti, Daniel Băluţă, spune că şi el se simte "cel puțin la fel de susținut de Nicuşor Dan ca oricare alt candidat pro-european". El a argumentat că "rezultatele pe care noi împreună le-am obținut atestă susținerea: eu ca primar de sector, el ca Președinte şi primar de București" sunt motivul pentru care se simte în acest fel. Băluţă a aăugat că nu s-a simţit "absolut deloc" deranjat de faptul că Nicuşor Dan a mers la lansarea lui Cătălin Drulă în cursa electorală.

"Relația cu președintele şi cu primarul Nicușor Dan e definită și rămâne ultimul gest în memoria noasră pe care îl face cineva. Ultimul gest pe care l-a făcut pentru Sectorul 4, pentru București, a fost semnarea autorizației de construire (N.r. - pentru Planşeul Unirii), ceea ce a consfinţit faptul că am prezentat toate documentele pe care instituţia le-a cerut. Astăzi nu mai trăim într-un asemenea pericol. Astăzi viața oamenilor care trec prin zona Planşeului Unirii nu mai e în pericol. Urmează și alte lucrări de maximă anvergură", a spus Băluţă.

Candidatul PSD a subliniat că nu s-a simţit "absolut deloc" deranjat pentru că Nicuşor Dan a fost să-l susţină pe Cătălin Drulă, candidatul USR pentru fotoliul Bucureştiului.

"Vreau să vă spun că și eu mă simt la fel de susținut de președintele României și am spus asta dintr-un motiv foarte simplu: rezultatele pe care noi împreună le-am obținut atestă susținerea — eu ca primar de sector, el ca președinte, primar de București.

Mă simt cel puțin la fel de susținut ca oricare alt candidat pro-european, pe care sunt convins că președintele României îl susține", a adăugat Băluţă.