Deputatul PSD Alexandru Rogobete îl acuză pe Nicușor Dan că blochează un proiect prin PNRR la Institutul de Boli Cardiovasculare

Deputatul PSD Alexandru Rogobete susține, luni, că contractul prin PNRR pentru Institutul de Boli Cardiovasculare „C.C. Iliescu” din București nu a fost semnat, deoarece spitalul a așteptat un an după avizele de la Primăria Capitalei. Șeful Comisiei pentru sănătate din Camera Deputaților l-a acuzat pe primarul Nicușor Dan că a blocat până acum cinci programe „vitale” pentru că refuză să semneze niște documente.

Deputatul PSD susține că documentațiile tehnice pentru Institutul pentru Boli Cardiovasculare ”C.C. Iliescu” din Bucureşti s-au finalizat de mult, dar în lipsa avizelor de la Primăria Generală a Capitalei, contractul nu a putut fi semnat.

„Nu a fost semnat contractul pe PNRR cu Ministerul Sănătăţii. S-au finalizat documentaţiile tehnice nu de mult. Au existat probleme şi principala problemă aici (...) nu au existat avize. Spitalul acesta, deşi noi am intervenit, până la un punct, unde am putut, a aşteptat după avize aproape un an de zile”, a explicat Alexandru Rogobete.

Șeful comisiei pentru sănătate de la Camera Deputaților a precizat că este vorba despre avize în faza de studiu de fezabilitate.

„Acesta este motivul pentru care nu au putut fi aprobaţi indicatorii tehnico-economici. Nefiind aprobaţi indicatorii tehnico-economici din studiul de fezabilitate, nu s-a putut semna contractul de finanţare”, a adăugat el.

Alexandru Rogobote a susţinut că totul a durat atât de mult „pentru că nu s-a mişcat Primăria Bucureşti”, iar de vină ar fi Nicușor Dan, edilul Capitalei.

„Domnule Nicuşor Dan, atunci când compasiunea şi responsabilitatea dispar, mai ales în sistemul de sănătate, mor oameni. Nu din întâmplare, ci din nepăsare, din cinism, din lipsă de acţiune. Sunteţi primarul acestui oraş, nu liderul unui ONG. Aveţi în mâini vieţile a mii de oameni care, în disperare, aşteaptă ajutorul care nu mai vine. Fiecare zi pierdută înseamnă lacrimi, durere, tragedii ireparabile. Este vorba despre oameni, domnule Nicuşor Dan. Despre copii, părinţi, bunici. Oameni care visau, iubeau, sperau - şi care astăzi nu mai sunt. Pentru că spitalele capitalei sunt ruine, iar proiectele de salvare zac uitate pe birourile dumneavoastră”, a susţinut deputatul PSD.

Deputatul PSD l-a acuzat pe Nicuşor Dan că a blocat peste 5 proiecte vitale, iar bani oferiţi prin PNRR şi de la Guvern se pierd pentru că, de peste doi ani, primarul general ar refuza să semneze mai multe documente.

„Cel mai mare Institut de Boli Cardiovasculare din România, cea mai mare şansă pentru bolnavii de inimă din România, riscă să piară din incompetenţă şi indiferenţă. Treziţi-vă! Nu mai lăsaţi hârtiile să cântărească mai greu decât vieţile. Bucureştiul sângerează, iar sângele curge în tăcerea rece a birourilor dumneavoastră. Daţi undă verde construirii şi reparării spitalelor. Pentru că aici, domnule primar, sunt oameni”, a conchis el.