Dialogul Grindeanu-Bolojan pe Facebook continuă. Președintele PSD: „Asta vă cerem, să participați”

Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, și președintele PSD, Sorin Grindeanu. Colaj foto: Agerpres

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, și premierul demis al României, Ilie Bolojan, au început să poarte un dialog pe Facebook. Grindeanu i-a răspuns într-o nouă postare, luni seară, spunându-i să „nu mai trăiască în trecut” ci să se „concentreze pe prezent și mai ales pe viitor”. „Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator”, a scris Grindeanu pe Facebook, subliniind faptul că „trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei”.

„Domnule Bolojan, renunțați să mai trăiți în trecut. Concentrați-vă pe prezent și mai ales pe viitor. Vă reamintesc. Guvernarea dumneavoastră și-a dovedit limitele deoarece s-a axat doar pe cultivarea sărăciei: taxe și impozite mărite, prețuri din ce în ce mai mari și venituri scăzute.

Ceea ce PSD propune este schimbarea viziunii: o relansare economică reală, creșterea puterii de cumpărare a românilor și reluarea investițiilor. Asta vă cerem, să participați, în sfârșit, la construcția unui guvern responsabil. Aveți șansa să corectați problemele pe care tot dumneavoastră le-ați creat”, a spus Grindeanu.

El a spus că „nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator”.

„Nu puteți să vorbiți despre responsabilitate atunci când alegeți să fiți spectator. Românii nu merită să plătească în continuare prețul unui blocaj politic. Românii s-au sacrificat destul.

Acum au dreptul să nu mai poarte pe umeri greutatea unor politici absurde, cum au și dreptul să se bucure de un nivel de trai predictibil. Nu trebuie să se mai teamă că nu își vor putea plăti facturile, că le vor scădea veniturile sau că vor fi concediați”, a adăugat Grindeanu.

Astfel, el a subliniat că trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei”.

„Experimentul social din ultimii 2 ani trebuie să înceteze! PSD este pregătit să participe la un nou Guvern, pe baza unui program care răspunde acestor cerințe ale societății. Program care poate fi pus în aplicare doar cu sprijinul unei majorități stabile.

Aici nu este vorba despre PSD, domnule Bolojan. Am ajuns în punctul în care orice zi pierdută agravează situația tuturor. Trebuie să vă asumați să fiți parte a soluției, nu în afara ei”, a subliniat el.

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat luni seara, într-o postare pe Facebook, că este de acord cu propunerea premierului desemnat Luca Niculescu privind un acord politic între partide pentru învestirea unui guvern și adoptarea unor măsuri prioritare.

Liderul liberalilor a reiterat că PNL nu va intra la guvernare alături de PSD și i-a acuzat pe social-democrați că se tem de guvernare.

Declarația lui Ilie Bolojan are loc și în contextul în care Sorin Grindeanu a cerut refacerea coaliției PSD-PNL-UDMR pentru învestirea unui guvern cu puteri depline.

„Cerem un efort comun al tuturor partidelor, cel puţin responsabile din ţara asta, pe care le considerăm responsabile. Aşa că nu e niciun concurs de a arunca vina unul pe altul, e o perioadă în care ar trebui toată lumea să-şi bage săbiile la loc în teacă şi să nu mai calculeze politic. Ăsta e apelul nostru”, a spus Grindeanu.