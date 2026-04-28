Diana Șoșoacă anunță că dă în judecată PE, după ce i-a fost ridicată imunitatea. Eurodeputata crede că va fi reținută joi

Ea susţine că este un abuz faptul că a fost deja chemată la Parchet. Foto: Agerpres

Diana Șoșoacă a spus marți, după ce europarlamentarii au votat pentru ridicarea imunității sale, că va da în judecată Parlamentul European la Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE). Eurodeputata susține că faptele de care este acuzată de Parchetul General intră sub incidența libertății de exprimare și că, după decizia din PE, „orice spui poate fi supus unei anchete”. De asemenea, Diana Șoșoacă a mai spus că se așteaptă să fie reținută chiar pe aeroport, joi seară, când va reveni în țară de la Strasbourg.

Diana Șoșoacă a declarat, la ieșirea din plen după sesiunea de vot, că Parlamentul European a „a ridicat imunitatea pe zece solicitări ale Parchetului General şi a respins ridicarea imunităţii pe declaraţii şi opinii politice din Parlamentul European. Ceea ce înseamnă că, pentru identitate de raţiune, ar fi trebuit să se respingă ridicarea imunităţii pentru declaraţiile şi opiniile politice din Parlamentul României, că legea este aceeaşi peste tot”.

„Ce a făcut Parlamentul European? Ne spălăm pe mâini. Ceea ce e în Parlamentul European nu permitem să se investigheze, dacă avem noi vreo problemă, o sancţionăm noi, dar niciodată declaraţiile din Parlamentul European nu pot fi supuse controlului judiciar, iar ceea ce este în România treaba voastră, că-i dictatura voastră”, a continuat ea.

Diana Șoșoacă a mai declarat că au existat o serie de precedente care au dus la acest vot din Parlamentul European.

„Sunt precedentul 5 octombrie 2024, care a fost anularea constituţiei României, anularea drepturilor şi libertăţilor fundamentale. S-a ajuns la 6 decembrie 2024, anularea alegerilor, ceea ce nu s-a întâmplat nicăieri în lumea asta, neconstituţional, nelegal. Am avut respingere de candidatură de două ori, sunt singura respinsă de Curtea Constituţională, celălalt a fost doar de BEC”, a spus eurodeputata.

Diana Șoșoacă crede că va fi reținută joi

Diana Șoșoacă a mai spus presei să fie pe aeroport, joi seară, deoarece ar putea fi reținută.

„Ce se întâmplă acum? Avem o parte pentru care a fost ridicată imunitatea, se va transmite probabil în 48 de ore către Parchetul General, iar Parchetul General a cerut ridicarea imunităţii pentru percheziţie, reţinere, arestare şi control judiciar. Astea sunt motivele pe care le-a invocat Parchetul General. Deci, joi noaptea, când ne întoarcem cu toţii, s-ar putea să fiţi cu camerele deschise pentru că s-ar putea să mă ridice (...)”, a spus Şoşoacă în faţa sălii de plen de la Strasbourg.



Întrebată dacă se aşteaptă să fie ridicată de la aeroport, ea a răspuns "tot ce-i posibil".



„În România tot ce înseamnă politică e show. Problema este că şi-au bătut joc de lege şi legea nu poate fi show. Legea este lege. Dura lex sed lex. Ceea ce voi face eu acuma: mă voi duce în cabinet şi voi ataca la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) această decizie. Am deja toate actele preparate şi voi ataca”, a afirmat ea.

Șoșoacă denunță presupuse abuzuri ale PE

Şoşoacă a spus că avocata se va prezenta la Luxemburg la sediul CJUE, „unde vom ataca cum au atacat mulţi parlamentari, nu ridicări de imunităţi, dar au avut şi alte probleme”.



Ea a atras atenţia și asupra unor presupuse abuzuri ale PE în ceea ce priveşte ridicarea de imunităţi.



„Ceea ce se întâmplă însă acum în Parlamentul European în această a 10-a legislatură este fără precedent. Am făcut un istoric al ridicărilor de imunităţi din Parlamentul European. Deci la momentul ăsta avem 50 de ridicări de imunităţi în aproape 2 ani. În legislatura anterioară au fost 50 în 5 ani.

Şi dacă o să vă uitaţi pe rapoartele tuturor celor cărora li s-a ridicat imunitatea a fost vorba de ce au scris pe Facebook, opinii pe TikTok, ce au zis într-un live, ce au zis la tribuna parlamentelor lor. Ceea ce înseamnă că drepturile şi libertăţile fundamentale art. 9, 10 şi 11 CEDO şi Carta drepturilor a Organizaţiei Naţiunilor Unite în acest moment au rămas fără efect. Pentru că nu mai avem lege”, le-a spus eurodeputata jurnaliştilor.



Ea a subliniat că imunitatea nu există ca să nu răspunzi pentru infracțiuni, ci pentru că „imunitatea îţi oferă garanţia că tu poţi să spui absolut tot ceea ce ştii şi ce consideri şi să-ţi expui propriile tale opinii, că aşa e în democraţie, nu? Avem opinii şi opinii contrare”.



Ea susţine că este un abuz faptul că a fost deja chemată la Parchet, „deşi nu mi se ridicase imunitatea şi nu aveau voie nici să mă ancheteze, nici să-mi ceară expertize, nici să-mi ceară să dau declaraţii, nici să vină acasă după mine, nu aveau voie să facă nimic din lucrul ăsta”.



„Deci s-au încălcat oricum toate regulile. Eu am sesizat toate organismele internaţionale, am sesizat şi Organizaţia Naţiunilor Unite, pe comisarul care se ocupă de drepturile omului, am sesizat toate instituţiile din Uniunea Europeană, însă, din păcate, asistăm la o degradare politică şi a dreptului, pentru că în acest moment, orice spui poate fi supus unei anchete”, a acuzat Diana Iovanovici Şoşoacă.