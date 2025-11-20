Dogioiu, despre activele Lukoil din ţara noastră: România, solidară în aplicarea sancţiunilor. Va fi pregătit un proiect de ordonanţă

Dogioiu, despre activele Lukoil din ţara noastră: "România, solidară în aplicarea sancţiunilor". Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a anunţat că, până săptămâna viitoare, va fi pregătit un proiect de ordonanţă care va stabili un mecanism general aplicabil în situații de genul celei în care se află Lukoil, companie ce a fost supusă sancțiunilor SUA, în contextul războiului pe care Rusia îl duce în Ucraina.

”România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect, cel mai probabil de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel”, a afirmat Dogioiu.

Purtătoarea de cuvânt a Guvernului a mai punctat că de acest subiect se ocupa un grup de lucru, coordonat de Ministerul de Externe.

Ministrul Economiei vrea ca Lukoil să-şi plătească datoriile

Radu Miruţă a transmis, miercuri seară, că România trebuie să se asigure că recuperează datoriile de la Lukoil, odată cu ieşirea acestei companii din ţara noastră, ca urmare a sancțiunilor impuse de SUA. "Noi am mai văzut sistemul în România, când unii au făcut datorie în țara asta, au plecat mai departe și le-am luat praful de pe tobă. Sper să nu se întâmple asta. Aici cred că nu se întâmplă", a afirmat ministrul Economiei la Digi24.

"Evident că dacă dispare o cantitate de combustibil de pe piață - prin întâmplare cu acest Lukoil - prețul crește, pentru că e mai puțină cantitate, începe să fie oarece speculă, neclaritate. De aceea, Guvernul României, cu entitățile responsabile - și aici Ministerul Energiei, Ministerul de Finanțe – trebuie să dea o claritate despre ce face statul român cu asta. Bun, cred că lucrează, nu e în atributul meu să fac asta.

Sunt convins că și domnul ministru Ivan, și domnul ministru Nazare au o preocupare cu bucățica dumnealor. Lukoil are o datorie. Noi am mai văzut sistemul în România, când unii au făcut datorie în țara asta, au plecat mai departe și le-am luat praful de pe tobă. Sper să nu se întâmple asta. Aici cred că nu se întâmplă", a declarat Miruţă.