Dogioiu, după ce ÎCCJ l-a acuzat pe Bolojan că pune presiune pe CCR: „Premierul doar a oferit o privire 360 de grade”

Ioana Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Sursa foto: Agerpres Foto

Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), Lia Savonea, a criticat vineri demersul premierului Ilie Bolojan de a transmite o scrisoare Curții Constituționale, susținând că avertizarea prim-ministrului privind pierderea unor fonduri europene în eventualitatea unei soluții de neconstituționalitate a legii pensiilor magistraților reprezintă „o ingerință incompatibilă cu principiul separației puterilor în stat'”. Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Dogioiu, a afirmat la antena 3 CNN, că nu se pune problema de așa ceva, pentru că „adevărul nu poate să constituie nici o formă de presiune, nici o ingerință”.

„Adevărul nu poate să constituie nici o formă de presiune, nici o ingerință. Ceea ce a făcut premierul nu a fost să formuleze un avertisment, o solicitare, nu a făcut nimic de felul acesta, ci pur și simplu a informat CCR asupra unei situații de fapt, plecând de la premisa ca într-un proces, de orice natură ar fi el, instanța cu pricina să fie pe deplin informată asupra tuturor circumstanțelor, să aibă o privire 360 de grade. Atât și nimic mai mult.

Niciunde în textul acelei scrisori, care a fost anunțat și prezentat public, nu există un element de presiune, nu se solicită un verdict anume, nici măcar nu se solicită formularea unui verdict pe 11 februarie. Uneori, așa se întâmplă și în viață, o indecizie poate avea valoarea unei decizii”, a declarat Dogioiu, la emisiunea Decisiv.

Într-o intervenție telefonică, fostul președinte al CCR, Augustin Zegrean, a afirmat că Bolojan a încercat să pună presiune pe judecători cu acea scrisoare, dar „nu cred că ei vor ține seama sau vor fi înspăimântați”. De asemenea, Zegrean a continuat spunând că au tot fost de-a lungul timpului avertismente că vom pierde banii și s-a tot amânat acest moment.

„Pe 28 noiembrie a fost data limită pentru îndeplinirea jalonului, după care a urmat o perioadă de evaluare dpdv al Comisiei Europene dacă jalonul este sau nu îndeplinit, apoi se formulează un răspuns care urmează să fie formalizat. El a fost formulat și urmează să fie formalizat după 11 februarie”, a explicat Dogioiu.

Întrebată dacă de la Bruxelles ni s-a transmis că ne așteaptă până la 11 februarie, purtătoaarea de cuvțnt a Guvernului a răspuns: „Fiecare înțelege orice din această așteptare până pe 11 februarie, mei îmi place să cred că da, dar nu vă pot confirma oficial acest lucru”.

„În orice caz, ca fapt, aici suntem și asta este ceea ce trebuia CCR să știe, fără presiune și fără nicio încălcare a independenței. Poate vă aduceți aminte că Lia Savonea, care a semnat acest răspuns, trimitea la CCR o expertiză în care invoca o anumită evoluție a pensiilor în următorii 35 de ani, tocmai pe ideea că CCR trebuie să fie pe deplin informată. Tocmai doamna Lia Savonea subscrie acestui principiu de privire 360 de grade”, a mai adăugat Ioana Dogioiu.