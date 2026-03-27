Dominic Fritz îl atacă dur pe Grindeanu: „Când în mod constant zici una și faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”

Sorin Grindeanu, președintele PSD, și Dominic Fritz, președintele USR. Foto: Agerpres

Dominic Fritz l-a acuzat pe Sorin Grindeanu că una spune la Bruxelles și alta este realitatea, în România. Președintele USR a spus că, în timp ce președintele PSD îi asigura pe oficialii europeni că „exclude orice variantă de colaborare” cu AUR, în Parlamentul României, deputații social-democrați anunțau că vor vota pentru moțiunea simplă, depusă împotriva ministrei Mediului de aleșii AUR. „Când în mod constant zici una și faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”, a scris Fritz pe Facebook.

Președintele USR a criticat afirmațiile făcute de Sorin Grindeanu la Bruxelles. Președintele PSD i-a spus președintei Parlamentului că social-democrații nu vor să colaboreze cu extremiștii și a acuzat o „apropiere” între PNL și AUR.

„Ieri, nici nu a apucat să termine Sorin Grindeanu să ne transmită din Bruxelles că PSD „exclude orice variantă de colaborare” cu AUR, că în România, colegii lui PSD din Parlament anunțau că vor vota moțiunea inițiată de extremiști. A doua oară. Încălcând din nou protocolul de coaliție”, a scris Fritz pe Facebook.

Dominic Fritz l-a acuzat pe Grindeanu că își induce în eroare electoratul.

„Că sunt deranjați la maximum de curajul ministrei USR Diana Buzoianu am înțeles deja, nu mai am așteptări să se țină de cuvânt partenerii de la PSD, nu față de USR oricum.

Ce mi-e greu însă să înțeleg e cum pot să-și inducă în eroare propriii alegători în halul ăsta. Când în mod constant zici una și faci alta, chiar nu începe să zgârie un pic la ureche?”, a spus președintele USR.

PSD începe de astăzi consultările în partid privind viitorul Coaliției de guvernare. Vor avea loc opt întâlniri regionale, cu liderii din teritoriu, iar la final va fi dat un vot privind rămânerea sau ieșirea de la guvernare. Rezultatul final va fi dat pe 20 aprilie.