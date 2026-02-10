Dosarul datoriei de un milion de euro a lui Iohannis se va judeca la Hunedoara. ANAF a mutat procesul de la Sibiu

Klaus Iohannis, fostul preşedinte al României, şi soţia lui, Carmen. Sursa foto: Getty Images

ANAF a obținut mutarea de la Sibiu la Hunedoara a procesului de recuperare a datoriei de un milion de euro de la fostul Preşedinte, Klaus Iohannis, o decizie în acest sens fiind luată marți.

La finalul anului trecut, Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului pe averea lui Klaus Iohannis, pentru recuperarea datoriei de 4,7 milioane lei de la soții Carmen și Klaus Iohannis. La acea vreme, Adrian Nica, șeful ANAF, s-a arătat contrariat de faptul că decizia a venit după o deliberare de doar două ore.

După acea decizie, ANAF a formulat cerere de strămutare a procesului de la Tribunalul Sibiu, cerere care a fost admisă marți de judecătorii Curții de Apel Alba-Iulia.

Conform legii, cererile de strămutare se pot face din două motive principale: temerea dă imparțialitatea judecătorilor ar putea fi efectuată de factori externi (calitatea părților, relațiile locale sau emoția publică) și riscul unor tulburări grave ale ordinii publice.

Procesul se va judeca, așadar la Hunedoara.

Instanța admite cererea de strămutare formulată de către petentul Statul Român prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov în contradictoriu cu intimaţii Iohannis Klaus Werner şi Iohannis Carmen Georgeta. Dispune strămutarea la Tribunalul Hunedoara a procesului care face obiectul dosarului nr. 2405/85/2025 înregistrat la Tribunalul Sibiu. Păstrează actele îndeplinite înainte de strămutare. Definitivă, potrivit deciziei pronunțate miercuri.

Încă de anul trecut, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a deschis la Tribunalul Sibiu o acţiune prin care solicită instanţei să-l oblige pe Klaus Iohannis să plătească despăgubiri către statul român. S-a ajuns în această situaţie după ce fostul preşedinte al României a refuzat să plătească de bună voie datoria. Aceasta reprezintă chiria încasată de familia fostul lider român pentru spaţiul comercial din centrul oraşului Sibiu, alături de dobânzi şi penalităţi, calculate de un expert independent.

Acest imobil a fost pierdut de Klaus Iohannis în instanţă şi, drept urmare, acesta a intrat în patrimoniul statului. Locuinţa confiscată necesită reparaţii capitale, având în vedere infiltrațiile de apă, precum şi tencuiala deteriorată.

Antena 3 CNN a prezentat, în exclusivitate, detalii din interiorul casei pe care ANAF a confiscat-o de la Klaus Iohannis, după ce acesta a pierdut imobilul definitiv în Instanţă.

Inspectorii de la ANAF au pătruns în casă abia după ce au forţat uşa, având în vedere că soţii Iohannis le-au transmis, prin intermediul avocatului, că nu mai deţin cheia.