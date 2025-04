Emil Boc îl critică pe Nicușor Dan: „Mi se plângeau oamenii din București că nu aveau apă caldă”. Ce spune despre George Simion

Emil Boc a arătat că nu ştie un proiect pe care primarul Capitalei să îl fi terminat / Sursă foto: Hepta

Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca, i-a criticat, miercuri, pe candidații la alegerile prezidențiale. Despre Nicușor Dan, acesta a spus că „este o opțiune, dar nu văd cum ai putea să optezi pentru o asemenea soluţie care să-ţi ducă la un blocaj general”. Cât despre George Simion, Boc a subliniat: ”Ce ar însemna să întoarcă România faţa spre Rusia? Vreţi să ne întoarcem înapoi la situaţia de dinainte de al doilea război mondial?”

„Vă invit doar să faceţi un exerciţiu de imaginaţie, ce ar însemna o Românie cu Nicuşor Dan. Dacă cineva de aici ştie un proiect pe care Nicuşor Dan l-a început? (..) De foarte multe ori când mergeam în Bucureşti, mi se plângeau taximetriştii că se spală în lighian, pentru că nu aveau apă caldă. În capitala României, capitala unei ţări din Uniunea Europeană. Iar dacă mai întrebi oamenii de afaceri, toţi spun Capitala se defineşte printr-un singurul cuvânt, blocaj. Vreţi să luăm o Românie cu problemele ei şi să ducem blocajele de la o Capitală la nivelul întregii ţări? Să pierdem investiţii, fonduri europeane, locuri de muncă mai bine plătite? Este o opţiune şi asta e adevărat. Dar, repet, uitându-ne la fapte, nu văd cum ai putea să optezi pentru o asemenea soluţie care să-ţi ducă la un blocaj general”, a spus Emil Boc, la Târgu Mureş, la evenimentul de susţinere a candidaturii lui Crin Antonescu.

Primarul municipiului Cluj-Napoca a arătat că „aceste alegeri, evident, sunt despre candidaţi, inclusiv Crin Antonescu, dar dincolo de candidaţi, aceste alegeri sunt despre România”.

Cât despre George Simion, acesta s-a întrebat : „Ce ar însemna să întoarcă România faţa spre Rusia? Ce ar însemna ca România să-şi întoarcă destinul exact de unde tot timpul românii au fugit? Eu la Cluj am avut şansa să trăiesc sub un suveranist, Gheorghe Funar. Cum a fost Clujul sub un suveranist? Nu spun că astăzi e lapte şi miere, dar oricum se poate vedea o diferenţă, că ne scufundam în fiecare zi la Cluj. Sau uitaţi-vă, suveranismul absolut în Corea de Nord sau în Venezuela. Vreţi să trăim ca acolo?

Vreţi să ne întoarcem înapoi la situaţia de dinainte de al doilea război mondial? Când suveranismul a fost la putere şi l-a dus la două război mondiale. La răpiri teritoriale”, a arătat acesta.

Emil Boc a precizat PNL „joacă” o singură carte şi susţine un singur candidat, Crin Antonescu.

„M-aş adresa colegilor mei din PNL, alegeri locali sau membri de partid simpatizanţi, cărora vreau să le spun un lucru foarte direct şi foarte clar, pentru că am fost mandatat de conducerea partidului, din vârful ţării până în talpa ţării, să fie clar pentru toată lumea că PNL joacă o singură carte şi susţine un singur candidat, Crin Antonescu, preşedinte. Sub nicio formă, oricine spune altceva, că unii ar juca cu Nicuşor Dan, sau că alţii ar face orice altceva, nu reprezintă sub nicio formă Partidul Naţional Liberal. Şi asta vreau să fie repede clar, am mandat din vârful ţării până la talpa ţării să transmit un asemenea mesaj”, a spus Emil Boc