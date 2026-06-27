Eugen Tomac spune că Nicușor Dan „nu a fost şi nu este PSD-ist”: „A încercat să țină toate partidele pro-europene laolaltă”

Nicușor Dan l-a desemnat pe Eugen Tomac să formeze noul guvern, în urmă cu două săptămâni. Foto: Hepta

Eugen Tomac, europarlamentar şi fost candidat la postul de premier, a declarat, sâmbătă, la Digi24, că președintele Nicușor Dan e conştient că o bună parte dintre români au aşteptări mult mai mari. El a mai adăugat că șeful statului „nu a fost şi nu este PSD-ist”.

„Preşedintele este conştient că o bună parte din români au aşteptări mult mai mari şi de acest lucru este conştient, dar preşedintele este un om de bună credinţă. Îi va convinge că acţiunea pentru care a meritat să încerce să păstreze partidele pe direcţia corectă a meritat acest efort, pentru că statul nu poate fi reformat peste noapte, România nu poate fi scoasă din jocul în care a fost 30 de ani peste noapte.

Pentru acest lucru este nevoie de determinare, de efort, de sacrificii şi aici este un sacrificiu personal extrem de puternic, pentru că ar fi putut fi un preşedinte independent extrem de comod, care să lase partidele să îşi desfăşoare agenda aşa cum simt că este mai bine şi electoral pentru ele”, a răspuns Eugen Tomac.

Acesta a precizat că, în relația cu PSD, președintele a urmărit să convingă formațiunea să rămână în zona pro-europeană, evitând accentuarea tensiunilor politice interne din partid. Eugen Tomac a mai adăugat că Nicușor Dan „nu a fost şi nu este PSD-ist”.

„Nicuşor Dan este Nicuşor Dan, este un om politic care s-a format plecând de la această luptă şi credinţă că vocea societăţii civile trebuie să fie ascultată. A reuşit să convingă şi eu sunt absolut convins că preşedintele Nicuşor Dan va reuşi într-un final să-i convingă pe români că efortul pe care l-a făcut a meritat", a mai spus Tomac.

Totodată, el e de părere că „analiza domniei sale şi evaluarea este una corectă de a încerca să ţină toate partidele democratice, pro-europene laolaltă şi nicidecum să încurajăm ruptura aceasta din societate şi şi-a pus pentru acest obiectiv întregul capital de încredere”, a mai adăugat Eugen Tomac.

Eugen Tomac a renunțat la demersul de formare a unui guvern. Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat în data de 14 iunie că îi oferă mandatul de premier liberalului Adrian Veștea, președintele Consiliului Județean Brașov.

În data de 22 iunie, premierul desemnat Adrian Veștea a pierdut votul de învestire din plenul Parlamentului cu 189 de voturi pentru și 23 contra. Pentru a trece, el ar fi avut nevoie de 233 de voturi.