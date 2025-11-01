Florin Manole, despre pensiile magistraților: „Ministerul Muncii nu a făcut nicio greșeală”

3 minute de citit Publicat la 23:15 01 Noi 2025 Modificat la 23:15 01 Noi 2025

Judecătorii CCR au respins în totalitate la data de 20 octombrie 2025 legea care prevedea reforma pensiilor speciale. Foto: Guvernul României

Ministrul Muncii a declarat, la Antena 3 CNN, că un nou eșec la Curtea Constituțională în ceea ce privește pensiile magistraților ar fi „usturător” și că Guvernul Bolojan nu și-l poate permite, deoarece ar însemna pierderea a 231 de milioane de euro. De asemenea, Petre Florin Manole a negat că ministerul pe care îl conduce a comis vreo greșeală în cazul legii respinse de CCR.

„Dacă nu reușim, asta va fi un eșec usturător. O problemă reală și politică, și socială, și bugetară, pentru că vom pierde niște bani.

Și eu și toți colegii mei vrem ca această problemă să se rezolve, pentru că ea înseamnă nu doar echitate socială, care este extrem de importantă și percepția oamenilor că suntem într-o societate mai justă trebuie să aibă această bază, dar înseamnă și peste 200 de milioane de euro pe care i-am pierde din PNRR dacă nu rezolvăm această situație.

Așadar, avem o problemă. Avem un termen limită 28 noiembrie și avem o sumă de bani pe care nu trebuie să riscăm să o pierdem”, a spus Petre Florin Manole la Antena 3 CNN.

Petre Florin Manole a declarat, de asemenea, că Ministrul Muncii nu a greșit cu nimic în ceea ce privește legea privind pensiile magistraților, respinsă de Curtea Constituțională.

„Nu apărăm pensiile speciale și vă spun că sunt convins că dacă mâine îl întrebați pe premierul Boloj an a apărat Ministerul Muncii cu ministrul Manole de la PSD vreo secundă, pensionarii speciali și a fost necolegial în a căuta o soluție, o să vă spună că nu, nu este cazul. Am fost 100% dedicați lucrului onest cu premierul, am respectat toate termenele, am făcut toate demersurile, am respectat toate procedurile și nu există niciun motiv pentru care să ni se reproșeze că am obstrucționat în vreun fel procesul.

Am făcut tot posibilul, însă a fost o greșeală a Guvernului, a zis Curtea Constituțională. Faptul că nu s-a așteptat avizul de la CSM. Noi nu am făcut în Ministerul Muncii absolut nicio greșeală”, a spus ministrul Muncii.

Întrebat de ce magistrații au dreptul să își negocieze pensia, când oamenii de rând nu au acest privilegiu, ministrul social-democrat a făcut o comparație cu salariul minim, unde sunt incluse în procesul de decizie și sindicatele.

„Magistrații și orice alt corp social au dreptul să stea la masa discuțiilor. Tocmai vă spuneam mai devreme despre Consiliul Național Tripartit acolo unde sindicatele au cerut creșterea salariului minim, patronatele au refuzat creșterea salariului minim. Deci există acest dialog la toate nivelurile. Însă aici trebuie să avem magistrați care se pensionează la 65 de ani și asta este o temă pe care-i de acord cu toată lumea, inclusiv sistemul de justiție.



Trebuie să avem magistrați care să fie remunerați corect și în salarizare și în pensie, dar nu excesiv, nu excesiv raportat la veniturile populației în general, dar nici raportat la posibilitățile bugetului de stat de a susține acum anumite cuantumuri”, a spus Manole.

Ministrul a recunoscut însă că există magistrați cu pensii „nedrepte”, după ce „au fentat” legea.

„Există pensii, sigur că ele nu sunt obișnuite și nu toți magistrații pensionați au 65.000 lei, dar sunt unii care au 65.000 lei și este nedrept și au fentat legea, s-au folosit de niște vulnerabilități. Dar, revenind, pentru a avea o soluție în acest termen foarte scurt în care am ajuns, 28 noiembrie, avem nevoie de consens”, a spus Petre Florin Manole.

Judecătorii CCR au respins în totalitate la data de 20 octombrie 2025 legea care prevedea reforma pensiilor speciale. Curtea nu a publicat deocamdată motivarea deciziei. Potrivit surselor Antena 3 CNN, decizia a fost luată pe formă, din cauza lipsei avizului CSM.

Surse citate de Antena 3 CNN afirmă că toți cei patru judecători CCR propuși de PSD au votat pentru declararea legii pensiilor magistraților drept neconstituțională.

Ce prevedea legea privind pensiile magistraților

Potrivit legii pe care Guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea, vechimea în muncă necesară pensionării magistraților urma să crească de la 25 de ani la 35 ani, așa cum este și pentru ceilalți cetățeni.

De asemenea, cuantumul pensiei acestora din ultima remunerație netă va scădea de la 100% până la 70%, astfel încât să nu mai existe situații în care pensia este egală cu salariul sau chiar mai mare.

Prin reforma pensiilor de serviciu acordate acestora, va exista o perioadă tranzitorie de 10 ani, la finalul căreia pensionarea se va face la 65 de ani.