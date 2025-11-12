Funcționarii publici și demnitarii au, de acum, noi restricții pre şi postangajare. Se introduce „perioada de reflecție” de un an

Ședință în plen a Camerei Deputaților. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Agerpres Foto

Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat, miercuri, un proiect de lege care prevede instituirea unei serii de restricţii pre şi postangajare pentru persoanele care deţin funcţii sau demnităţi publice.

Norme prevăzute în proiect urmăresc consolidarea integrităţii şi asigurarea unui climat de imparţialitate şi transparenţă în relaţia dintre autorităţile şi instituţiile publice şi persoanele juridice de drept privat, prin instituirea de restricţii pre şi postangajare.

Dispoziţiile proiectului de lege nu aduc atingere dispoziţiilor din legile speciale prin care se reglementează restricţii pre şi postangajare, precum şi altor obligaţii care se aplică la încheierea mandatului sau încetarea funcţiei sau activităţii, se precizează în text.

Ce înseamnă noile restricții pre şi postangajare

„Prin restricţia pre-angajare se înţelege condiţia impusă de lege persoanelor care deţin funcţii sau demnităţi publice ca pe o perioadă de 12 luni de la data numirii, alegerii sau angajării, să nu exercite activităţi de supraveghere sau control şi să nu participe la încheierea de contracte, în numele sau pe seama autorităţii sau instituţiei publice, cu persoana juridică de drept privat la care au desfăşurat o activitate profesională, cu titlu remunerat sau neremunerat, în ultimele 12 luni anterioare numirii, alegerii sau angajării.

Prin restricţia post-angajare se înţelege interdicţia ca pe o perioadă de 12 luni de la încheierea mandatului sau încetarea funcţiei sau activităţii, să exercite activităţi profesionale, cu titlu remunerat sau neremunerat, la o persoană juridică de drept privat care se suprapun sau interferează din perspectiva atribuţiilor cu lista activităţilor derulate în ultimele 12 luni în cadrul autorităţii sau instituţiei publice şi sunt de natură a afecta climatul de transparenţă şi imparţialitate în relaţia dintre autorităţile şi instituţiile publice şi persoana juridică de drept privat”, se arată în proiectul legislativ.

„Perioadă de reflecţie” de 12 luni

Intervalul de 12 luni se numeşte „perioadă de reflecţie”.

Aceste măsuri se aplică membrilor Guvernului, şefului Cancelariei Prim-Ministrului, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi ai Guvernului, secretarilor şi subsecretarilor de stat, precum şi asimilaţilor acestora din cadrul Guvernului, ministerelor şi altor organe centrale de specialitate subordonate Guvernului sau ministerelor, consilierilor de stat din cadrul Cancelariei Prim-Ministrului, personalului încadrat cu contract de muncă la cabinetele demnitarilor, precum şi consilierilor onorifici ai prim-ministrului sau ai miniştrilor.

Totodată, sub incidenţa prevederilor acestui proiect se află şi aleşii locali, persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi sistemului de sănătate publică, membri ai consiliilor de administraţie, de conducere sau de supraveghere, precum şi persoanele din conducerea regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau societăţilor la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ, direct sau indirect, inclusiv în filiale, personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe şi proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare.

Proiectul a fost adoptat şi de Senat iar Camera Deputaţilor este for decisiv în acest caz.