Funky Citizens recrutează observatori independenți pentru alegerile locale parțiale din decembrie 2025. Cum vă puteți înscrie

Organizația neguvernamentală Funky Citizens a dat drumul înscrierilor pentru observatorii independenți care vor monitoriza procesul electoral la alegerile locale parțiale din 7 decembrie. Românii sunt așteptați la vot în București, pentru Primăria Capitalei, în județul Buzău pentru Consiliul Județean, dar și în alte 12 localități din țară, relatează Agerpres.

Observatorii independenţi acreditaţi de Funky Citizens au responsabilitatea de a monitoriza întregul proces electoral - de la deschiderea secţiilor de votare până la numărarea finală a voturilor şi centralizarea rezultatelor.

„Cu o experienţă solidă în acreditarea a peste 3.000 de observatori în ultimii doi ani, atât în România, cât şi în Republica Moldova, Funky Citizens face apel la cetăţeni să se implice activ pentru garantarea transparenţei şi corectitudinii scrutinului”, a transmis ONG-ul într-un comunicat de presă.

Cine se poate înscrie pentru a fi observator independent

Cei care își doresc să fie observatori independenți la scrutinul din 7 decembrie se pot înscrie până la data de 30 noiembrie, prin completarea formularului disponibil la https://fiiobservator.funky.ong/, dacă îndeplinesc trei criterii:

sunt cetățeni români;

nu sunt membri ai unui partid politic;

nu sunt implicaţi în campania electorală a vreunui candidat;

Experienţa anterioară în observarea alegerilor nu este necesară.



Organizaţia asigură training complet privind legislaţia electorală şi procedurile de monitorizare, materiale educaţionale pregătitoare şi suport pe tot parcursul zilei de 7 decembrie.

Ce înseamnă alegeri locale parțiale

„Alegerile locale parțiale” sunt un tip special de scrutin organizat în afara ciclului electoral obișnuit, atunci când o funcție de conducere la nivel local – de exemplu, cea de primar sau de președinte al consiliului județean – devine vacantă din varii motive.

Spre deosebire de alegerile generale, procedura pentru cele parțiale este mai rapidă: campania electorală are o durată redusă, iar procesul de vot se aplică doar în circumscripțiile unde funcția trebuie completată.

Guvernul a stabilit data de 7 decembrie 2025 pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale parţiale pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău, primarul general al municipiului Bucureşti şi pentru primari în mai multe localităţi din ţară.

Astfel, vor fi alegeri parţiale în