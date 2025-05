George Tuță o acuză pe Clotilde Armand că a lăsat o datorie de 300 de milioane de lei la Primăria Sectorului 1

George Tuță spune că 305 de milioane de lei vor fi plătiţi din bugetul cetăţenilor Sectorului 1 pentru a acoperi facturile neplătite la timp de Clotilde Armand / foto: colaj Hepta

„Fostul primar al Sectorului 1, Clotilde Armand, a generat o datorie de 300 de milioane de lei, care reprezintă facturi neplătite, penalităţi şi cheltuieli de judecată”, a declarat George Tuță, actualul primar al Sectorului 1.

„După mandatul trecut, avem multe de reparat (...) Doamna Armand (...) a generat o datorie de 300 de milioane de lei, care reprezintă facturi neplătite, penalităţi şi cheltuieli de judecată.

Practic, am ajuns la finalul unui proces în care am inventariat toate dosarele pe care doamna Armand le-a externalizat către diverse cabinete de avocatură şi am făcut un calcul al acestui mandat. Primăria are de plată 6,7 milioane de lei, fără a include litigiile legate de operatorul de salubritate, fostul ADP, Administraţia Domeniului Public, care astăzi este înglobată în Direcţia de Mediu, are la fel titluri executorii de peste 10 milioane de lei, plus toate litigiile calculate de comisia mixtă pe care o avem la nivelul Consiliului însumează 287 de milioane de lei litigiile cu operatorul de salubritate”, a spus George Tuţă, într-o conferinţă de presă, notează Agerpres.

El a precizat că 305 de milioane de lei vor fi plătiţi din bugetul cetăţenilor Sectorului 1 pentru a acoperi facturi neonorate la timp, penalităţi şi cheltuieli de judecată.

„Practic, opera doamnei Armand în fruntea Primăriei se aseamănă extrem de puternic cu epopeea lui Păcală, care merge la târg să vândă o viţică şi după câteva afaceri păguboase mai târziu se întoarce acasă cu o pungă goală. Asta este, pe scurt, radiografia mandatului doamnei Armand, care din cea mai puternică comunitate şi economică şi socială a reuşit să genereze sute de procese (...), cam pe toate le-a pierdut”, a adăugat George Tuţă.