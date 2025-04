Gigi Becali spune că s-a rugat la Dumnezeu să aleagă între Ponta sau Antonescu: „Clar că Crin trebuie să fie”

Parlamentarul a explicat cum Dumnezeu i-a arătat de ce Călin Georgescu și George Simion nu merită susținerea lui. Foto: Hepta

Gigi Becali a anunțat, marți, la Antena 3 CNN că îl va vota pe Crin Antonescu la alegerile prezidențiale din luna mai. După ce Dumnezeu i-a arătat că nici Călin Georgescu, nici George Simion nu sunt candidații care merită susținerea lui, Gigi Becali spune că după ce s-a rugat mai mult timp la biserică, tot Dumnezeu i-a arătat că trebuie să îl voteze pe Crin Antonescu. Parlamentarul a mai spus că și soția lui a fost impresionată de povestea de viață a candidatului Coaliției.

Gigi Becali a atras atenția că îl susține pe Crin Antonescu deoarece așa îi dictează conștiința și nu este nicio sumă de bani la mijloc.

„Hai să vă zic de ce îl susțin pe Crin. Când noi susținem pe cineva la președinția României trebuie să avem conștiință. Nu e cum spun unii că sistemul, că bani, că mafie, că iau bani ca să susțină. Aici e vorba de conștiință. Vreau să-l ajut pe Crin prin discuția asta. Oamenii trebuie să înțeleagă diferența dintre ceilalți candidați și Antonescu. Ne vindem sufletul, votăm președintele României. Nu mai merge cum se vehiculează prin presă cu bani... ”, a spus el.

Parlamentarul a explicat cum Dumnezeu i-a arătat de ce Călin Georgescu și George Simion nu merită susținerea lui.

„Eu când a început această luptă prima dată l-am susținut pe Georgescu, dar eu tot ce fac mai ales în lucrurile importante, sfinte, eu fac rugăciune. Până la urmă îmi scoate Dumnezeu la iveală. M-am rugat: oare fac bine ce fac? Și mi-a apărut la Realitatea, Anca Alexandrescu îl întreabă îl cunoști pe Potra? N-am ce să zic. Am zis că e mincinos, mi-a arătat Dumnezeu cine este. Apoi l-am susținut pe Simion. (...) M-am rugat la Dumnezeu. Oare fac bine ce fac? În lacrimi m-am rugat, vă jur. Cum să susții un om care nu merită? Nedemn, viclean. Când am ieșit din biserică primesc un mesaj uitați ce a postat Simion pe TikTok, că Becali e istorie. El îmi tot dădea mesaje că credea că cu Gigi mai poate. L-am iertat, dar nu să fie președintele României, că viclenia e trăsătura dracilor. Eu și minciuna o mai accept. Dar viclenia e drăcească”, a spus el la Antena 3 CNN.

Așa că Gigi Becali s-a întors din nou la rugăciune, de data aceasta rugându-se ca Dumnezeu să-i arate pe cine să susțină dintre Crin Antonescu și Victor Ponta.

„Și atunci am zis hai să vedem. Ponta sau Crin Antonescu. M-am rugat și eu. Ponta e mai deștept, Crin e un om mai bun, mai cu bun simț. Și am stat și m-am gândit. Și ce crezi că văd? Stau cu nevasta mea la televizor și îl văd pe Crin, soția lui, Dumnezeu să o ierte, că a murit și și-a crescut copilul singur, și nevastă-mea lăcrima. Și am zis uite mi-a scos Dumnezeu în cale pe cine să votez. Ponta, dacă am văzut ce a făcut, am zis nu-l mai votez. Clar că Crin trebuie să fie”, a conchis Gigi Becali.